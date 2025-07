A nyugdíjasok többségének csak álom a nyaralás

A gyerekesek 42 százaléka táborozásra is költ – ezek ára heti legalább 50 ezer forint –, a felügyeletben a nagyszülők segítenek a legtöbbet (57 százalék). A gyerekek fele a nyár nagy részét otthon tölti.

A többség 4-7 napra utazik, 40 százalék bérelt apartmanban, 32 szállodában, 22 ismerősöknél száll meg. Tízből nyolcan autóval indulnak, 18 százalék repül, 13 buszozik. A legtöbben 100-250 ezer forintot költenek fejenként, de minden ötödik utazó félmilliónál is többet. A nyaralás a többségnek anyagi megterhelés: 59 százaléknak spórolnia kell, 19 százalék jelentősen húzza a nadrágszíjat.

