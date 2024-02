A tavalyi számok szerint imádjuk a gyógyfürdőket

A BGYH üzleti tervében szerepel az is, hogy idén az árbevételt 24 milliárd forintra növelik. Közleményük szerint a jó eredmények elsősorban annak a hároméves üzleti stratégiának köszönhetők, amit 2020-ban állítottak össze: elsősorban az egy vendégre jutó árbevétel növelésére törekedtek, illetve a történelmi fürdők szolgáltatásaihoz nemzetközi árakat rendeltek, így elérve az európai történelmi fürdők minimum árszintjét.

A hazai vendégkörnek továbbra is jelentős kedvezményeket biztosítanak a Zsigmondy Klubkártyával és az egyre népszerűbb bérletkonstrukciókkal - közölték.

A BGYH fürdőiben a belépők ára 2024. január 8-tól változott 5 és 12 százalék közötti mértékben, az új árakat differenciáltan alakították ki. A hazai vendégkör által látogatott fürdők esetében - a tavalyi inflációt figyelembe véve, mégis jócskán az alatt maradva - 5-6 százalékos növekedéssel lehet számolni. A külföldiek körében kedvelt történelmi fürdőkben idén 10-12 százalékos jegyáremelést vezettek be. Európai viszonylatban ezzel most érték el a hasonló adottságú és besorolású fürdők - általában 2-3 órás benntartózkodást biztosító - minimálárát - közölték.

Kitértek arra, hogy a tíz évvel ezelőtt bevezetett Zsigmondy Klubkártyával változatlanul kedvezményes áron vásárolható belépő, egy évre a kártya díja 5000 forint, mellyel hétköznap 4000 forintért, hétvégén 4500 forintért lehet belépőt váltani, és ezzel mintegy 60 százalék kedvezmény érhető el. ÉnBudapestem kártyával, illetve ÉnBudapestem applikációval a fürdőkbe 20 százalékos kedvezménnyel tudnak a budapesti lakosok jegyet váltani.

A megújított különböző bérletkonstrukciókkal ennél is jelentősebb kedvezmény jár: a 100, 200 vagy 365 alkalmas bérlettel már 1000-1200 forintos áron is lehet fürdőzni. A bérletek ára ez évben 8-10 százalékkal emelkedett - jelezték. Részletes, jegyárakkal is foglalkozó cikkünket itt tudják elolvasni:

Az idősebb korosztály mozgási lehetőségeinek támogatása érdekében, kerületi önkormányzatokkal való együttműködés keretében biztosítanak kedvezményeket. Tavaly a 85 év feletti törzsvendégeknek extra kedvezményt is bevezettek: legalább 100 alkalmas GOLD bérletet 50 százalékos áron vásárolhatnak.

Tavaly jelentős fejlesztéseket zártak le, 2024-ben még nagyobb megújulást terveznek. Ezek között Budapest 150 éves jubileumának évében kiemelten fontosnak nevezték a többszáz éves, Rác fürdő - mint a főváros és az ország közös kincsének - megőrzését. A több mint 15 éve zárva tartó fürdő rekonstrukcióját a Fővárosi Közgyűlés 2023 őszén jóváhagyta, a beruházást a cég saját forrásból tudja fedezni. A felújítási tervek elkészültek, a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési pályázat folyamatban van, várhatóan tavasszal kezdődik a helyreállítás.

Ismertetésük szerint ezzel párhuzamosan a patinás, műemléki Gellért fürdő rekonstrukciójának hároméves koncepciója is zöld utat kapott.

A koncepciótervet tervező céget közbeszerzési eljáráson kiválasztották. Idén elkészülnek a tervek, majd 2025-ben indulhat a kivitelezési közbeszerzés és remélhetőleg a felújítás is. Társaság úgy tervezi, a fürdő működése közben részleges lezárásokkal folynak majd a rekonstrukciós munkálatok.

Közölték, hogy méreteiből adódóan a Széchenyi fürdőben folyamatosan szükségesek karbantartási-, felújítási munkák. Idén 1 milliárd forint értékű felújítást terveznek: nagyobb és látványos változás lesz a termál oldalon a burkolat teljes cseréje a beltéri medencéknél és a kültéren az úszómedence teljeskörű felújítása.

A nyáron pedig megtörténik a Dandár fürdő beltéri medence terének szigetelése és újraburkolása - közölte a BGYH.