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A világ legállatbarátabb légitársaságai – magángépen utazna a kis kedvenccel?

Elek Lenke
Elek Lenke

A háziállatokat legtöbb helyen családtagnak tekintik. Sokan utazni is velük együtt akarnak, és nem szeretnék a kutyapanzió-tulajdonosra bízni a kis szőrmókot. Ezért mára a világ turisztikai iparának egy újabb alágazata jött létre olyan szolgáltatókkal, amelyek szívesen fogadnak kisállatot, és akár azt is engedélyezik, hogy a gépek kabinjában tartózkodjanak a gazdival.

A légitársaságokat a szaklapok sokféle szempont szerint rangsorolják – a fedélzeti kiszolgálástól a mosdók állapotáig és az ülések kényelmi fokáig. Az amerikai Travel and Leisure turisztikai magazin ezúttal olyan légitársaságokról közölt egy listát, melyek a leginkább állatbarátok: bizonyos súly- és más korlátozások betartása mellett engedélyezik a kistestű kutyák kabinban való szállítását.

A legtöbb légitársaság előírja, hogy a fedélzeten lévő háziállatok súlya ne haladja meg a 7 kilogrammot, és azt is, hogy repülés közben az ülés alatt kuksoljanak. A szakértők azt javasolják, hogy felszállás előtt könnyű, emészthető ételeket és táplálékkiegészítőket adjunk az ebeknek a stressz csökkentése és a nyugalom megőrzése érdekében.

A hordozóval együtt nyolc kilósak lehetnek

A Pew Research Center szerint az amerikai kisállattartók 97 százaléka azt mondja, hogy ők a család részei. Főleg a gyermekes családokra és a nyugdíjasokra jellemző ez. Tehát természetes, hogy amikor nyaralást terveznek, a kedvencüket is szeretnék magukkal vinni az útra, azonban kevés légitársaság ennyire engedékeny. A közelmúltban a Years kutyatápokat forgalmazó cég is közreadta ebbéli értékelését.

Ő még talán belefér a súlykorlátba
Ő még talán belefér a súlykorlátba
Fotó: DepositPhotos.com

Létezik néhány általános szabály arra vonatkozóan, hogy milyen kutyák vihetők fel a fedélzetre, például a hordozó súlyával együtt legfeljebb nyolc kilogrammot szabad nyomniuk.Természetesen a háziállatok helyét is előre le kell foglalni, és ki kell fizetni a szállítás árát.

Az sem mindegy, hány hetesek

De nézzük a friss listát arról, hogy mely légitársaságok fogadják legszívesebben a kis kedvenceket: a KLM, a Lufthansa, az Air France, a Vueling, az Iberia, az Air Canada, a Turkish Airlines és a Qatar Airways.

Ami az amerikai légitársaságok belföldi járatait illeti, a Delta Air Lines képviselője kijelentette, hogy „a kor-, egészségi állapot-, méret- és kennelkövetelményeknek megfelelő kistestű kutyák, macskák és házimadarak utazhatnak a kabinokban, díj ellenében. A háziállatoknak el kell férniük egy hasonló méretű hordozóban, és legalább nyolcheteseknek kell lenniük.” Lényegében ugyanez vonatkozik a United és az American Airlines járataira is. 

Nem árt persze, ha más módon is felkészülnek a gazdik az utazásra. A Years néhány fontos tanácsot is megemlít jelentésében, amelyeket betartva nem okoz majd akkora gondot a felhők felé emelkedés.

Probiotikum meg egy kis omega-3 zsírsav jót tehet

„A repülés szokatlan a kutyák számára; a nyomás, a hőmérséklet és a rutin változásai mind befolyásolhatják az emésztést” – mondta a cég sajtószóvivője. Figyelni kell rá, hogy utazás előtt csak könnyen emészthető falatokat egyenek, és nem árt némi pre- és probiotikummal kiegészíteni őket. Azt is javasolják, hogy egy kis omega-3 zsírsavat vigyenek be a gazdák a szervezetbe a gyulladás és a stresszreakciók szabályozása érdekében, valamint, hogy az állatnak közvetlenül a beszállás előtt ne adjunk enni.

A nyugodt gyomor csökkenti a kellemetlen érzést, a nyugtalanságot és a túlzott lihegést repülés közben – hangsúlyozta a szóvivő.

Létezik olyan luxus butiklégitársaság – bár kevés járata van – , amely kifejezetten a kutyás utasokra specializálódott. Ilyen a Bark Air, amely már a földön segít eligazodni a gazdiknak a nemzetközi (vagy belföldi) kutyaszállítás olykor bonyolult logisztikájában. Náluk nemcsak az utasok élvezhetik a privát repülés előnyeit, beleértve a gyorsított, váróteremben történő biztonsági ellenőrzést és az indulás előtt mindössze 45 perccel történő érkezést, hanem a kutyák is, „akik” bőrülésben heverésznek a gépen és számukra elkészített „pezsgőt” lefetyelnek. Hiszen nincs olyan áru és szolgáltatás, amelyet a gazdik sajnálnának egy szeretett állattól.

Nyugtató a stewardesstől, feromon a levegőben

Sokak számára meglepő lehet ez a valóságtól kissé elrugaszkodott imádat, de minden a pénztől függ: „Kutyaközpontú megközelítést alkalmazunk az utazásban, nem csak állatbarátok vagyunk” – nyilatkozta Michael Novotny, a Bark Air elnöke a Travel + Leisure- nek. – „Magasan képzett concierge csapatunk minden részletet a kutya személyiségéhez, temperamentumához és egészségügyi szükségleteihez igazít.”

Amikor megkérdezték a szaklap cikkének szerzőjét, hogy a kutyája milyen zenét szeretne hallgatni az autóban a repülőtérre menet, és hogy felhúzott vagy leengedett ablakokkal szeret-e utazni, akkor derült ki igazán, hogy itt valóban emberszámba veszik a négylábúakat. Olyannyira, hogy nyugtatókat is lehet kérni számukra a stewardesstől.

Ha ez sem volna elég: feromonokat áramoltatnak a kabinban, hogy segítsenek megnyugtatni az esetleg ideges kutyákat. Így talán még II. Erzsébet sem kényeztette imádott corgie csapatát...

A stewardessek speciális képzést kapnak

A légitársaság egyebek között bérel egy Bombardier Global 6000-es repülőgépet is, amely 13, valamint egy Gulfstream Aerospace G-IV-et, amely 12 férőhelyes. A stewardesseket speciálisan képzik ki, hogy tudják, mikor kell odaadni egy jutalomfalatot a kutyáknak, vagy esetleg mikor lehet nekik megengedni, hogy kidugják a fejüket a hordozóból, és játsszanak. És még arra is felhívják a gazdik figyelmét, hogyan kell használni kedvencüknek a speciális mosdót... 

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