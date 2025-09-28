A világ legjobb légitársaságait keresi? Felejtse el Európát!

Hogy mi a titka az ázsiai és közel-keleti légiközlekedési vállalatoknak, nem tudni. Az örök mosoly? A tökéletes szerviz? A higiénia? A pontosság? Vagy hogy mennyire óvják csomagjainkat? Figyelnek a mozgássérültek igényeire? Talán mindez együtt. Mindenesetre, immár sokadik alkalommal, ők lettek a legjobbak az APEX (Airline Passanger Experience Association) szakmai szervezet szerint. Idén az első tízbe egy kicsi, alig ismert cég, a Fiji Airways is bekerült egy friss összeállítás szerint.

Egy kicsi az óriások között

A világ több száz légitársasága közül az APEX mindössze 10-et tart igazán kiemelkedőnek. Idén először a Fiji Airways is részesült ebben a rangos elismerésben, amely a legkisebb az óriások között, legalábbis flottaméret szerint, ugyanakkor az egyetlen, amely bekerült az első tízbe Óceániából. Az nem meglepő, hogy idén is csillagos ötöst kapott a Singapore Airlines, a Qatar Airways és az Emirates.

„Ez az elismerés büszkeséggel tölt el és történelmi pillanat számunkra” – nyilatkozta Andre Viljoen, a Fiji Airways ügyvezető igazgatója. „2016-ban a világ 100 legjobb légitársasága közé is alig kerültünk be. Ma a kitartásnak, a fáradhatatlan innovációnak és munkatársaink megtörhetetlen szellemének köszönhetően bekerültünk a világ 10 legjobb légitársasága közé. Ez az elismerés nem csupán nekünk szól, hanem csapatunk minden tagjának és mindenkinek, aki a Fidzsi-szigeteken él” – tette hozzá.

Nagy siker a kis Fijinek: bekerültek a top 10-be

Fotó: Depositphotos

Egyre fontosabb a fedélzeti gasztronómia

Ahhoz, hogy ezt kiérdemeljék, a légitársaság mendzsmentje szerint az kellett, hogy teljes átalakításon essenek át, beleértve a lenyűgöző választékú új fedélzeti étkezési rendszer bevezetését. Nemcsak helyi ételeket és más élelmiszereket kínálnak, hanem nemzetközi menüt is, és mindezt éttermi stílusban szolgálják fel, lehetővé téve az utasok számára, hogy kiválaszthassák, mikor és mit szeretnének enni.

A Fiji Airways az Egyesült Államok számos városába repül, többek között Los Angelesbe, San Franciscóba, Dallasba és Honoluluba. Az APEX közölte, hogy a listán szereplő összes légitársaságot hónapokon keresztül tekintélyes légiközlekedési szakemberek auditálták, figyelembe véve az utasok észrevételeit, valamint tudományos és piaci szakértők véleményét.

A fapadosok és a hibridek más kategóriát képeznek

„E magasabb színvonalnak az eléréséhez nemcsak a kiemelkedő szolgáltatás és kényelem, hanem a biztonság, a fenntarthatóság és az ügyfél-elégedettség iránti elkötelezettség volt szükséges” – hangsúlyozta Joe Leader, az APEX vezérigazgatója a díjjal kapcsolatos nyilatkozatában. „Ez a kitüntetés ösztökélést jelenthet egy olyan jövő felé, ahol minden járat a világszínvonalú minőség elérése érdekében munkálkodik.”

Hogy a vezérigazgató nem tett említést a fapados légitársaságokról, az nem meglepő – egy teljesen más kategóriát képviselnek ezek a légitársaságok. Rajtuk kívül még léteznek hibrid légitársaságok is, amelyek e két műfajt kombinálják.

Kapcsolódó cikk Brutális áremelésbe kezdtek a fapados légitársaságok Drágábbak lettek a fapadosok.

A teljes tízes lista, sorrend nélkül: All Nippon Airways,

Emirates,

Fiji Airlines,

Japan Airlines,

Oman Air,

Qatar Airways,

Saudi-Arabian Airlines,

Singapore Airlines,

Turkish Airlines,

Xiamen Airlines.

Egy másik listán a Korean Air győzött

Érdekes, hogy sem európai, sem amerikai légitársaság nem került be az első tízbe, pedig az USA-ban a hatalmas méretek miatt tömegközlekedési eszközzé vált a repülés, Európa pedig mint kontinens, önmagában turisztikai nagyhatalom.

De ez csak az egyik lista a sok közül. A repjegy.hu szakmai oldal az Airlineratings.com listáját idézte fel, amely szerint idén a Korean Air lett az első, mégpedig egyebek mellett az iparágban kiemelkedő turistaosztályi üléstávolsága miatt. Hosszú távú járatain papucsokat biztosít az utasoknak, és bőséges ételadagokkal teszi kellemesebbé az utazást. Emellett az Asiana Airlines-szal való összeolvadása és az üzemanyaghatékony flottába történő jelentős beruházások is hozzájárultak kiemelkedő eredményéhez – olvasható a lapban. A lista részben megegyezik az APEX-ével, bár szerepel rajta az Air New Zealand, a Cathay Pacific, az Etihad Airways vagy épp a Quantas is. De itt is az ázsiai és közel-keleti cégek dominálnak.