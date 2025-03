A vörös kód sem riasztotta el a kínai világutazókat, hogy végre láthassák Budapest csodáit

Ahhoz képest, hogy milyen dermesztően hideg volt idén februárban, kész csoda, hogy egyáltalán kimozdult otthonról valaki és így nem fagyott meg teljesen a hazai turizmus. Február közepén vörös kódot adott ki a Belügyminisztérium. A nagy hideget az okozta, hogy nagy területen kiderült éjszaka az ég, a szél is teljesen leállt, így az ország döntő részén -10 fok közelébe vagy az alá csökkent a hőmérséklet. A kínaiakat viszont annyira érdekelte Budapest, hogy dacoltak a hideggel és repültek 10 ezer kilométert, csakhogy végre lássák a Hősök tere-Parlament-Budai vár tengelyt.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 18, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 7,5 százalékkal növekedett 2024 februárjához képest.

A külföldi vendégforgalom fő hajtóerejét változatlanul hazánk kedvező árfekvése és turistavonzó képessége jelenti. A külföldi forgalmat egyértelműen Ázsia húzta, az ázsiai vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma több mint harmadával haladta meg a megelőző évi szintjét. A dinamikus bővülés itt egyértelműen a reptéri forgalom növekedésére és az újonnan indított távol-keleti járatokra vezethető vissza

– nézett a számok mögé Molnár Dániel, a Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.

Rákerestünk, hogy március 27-én Ázsiából honnan érkezik gép Budapestre, az eredmény: Peking, Sanghaj, Ningbo, Kanton és Szöul. Ez négy kínai város és egy dél-korerai. Ázsiaiak 127 ezer vendégéjszakát töltöttek el februárban Magyarországon, többségében Budapesten, Európából összesen 722 ezer vendégéjszakát mértek, de csak az angolok, a németek és az osztrákok lépték túl a 70 ezres szintet, így vélhetően összességében a kínai lett a legfontosabb küldőpiac. Ez a téli hónapokban stabilan így van, csak a nyári hónapokban billen át a mérleg több európai ország felé.

Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Hszi Csin-ping kínai elnököt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2024. május 8-án

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Még bőven van tartalék, hiszen például Ningbo egy tízmilliós város, tehát még szépen akad potenciális utazó. Tény, hogy a világban óriási verseny van a kínai turistákért, akik a legtöbbet költő vendégek közé tartoznak, ezzel segítik az adott ország turisztikai ágazatának, gazdaságának növekedését.

Nem segítette viszont a belföldi turizmust a hideg és vélhetően az sem, hogy tavaly még a szökőnap is felfelé húzta a számokat. Tehát 2025-ben egy nappal rövidebb volt a február, mint 2024-ben. A KSH adatai szerint a szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 3,6 százalékkal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké viszont 1,1 százalékkal mérséklődött 2024 februárjához képest. Az év második hónapja ráadásul hagyományosan a leggyengébb hónap a turizmusban. Ezt a szállásadók is tudják, amit a nyitva tartó szálláshelyek száma is mutat. Januárhoz képest nagy volt a bezárási hullám: januárban még 20,5 ezer turisztikai szálláshely közül lehetett választani, míg februárban 19 ezer alá ment ez a szám. Főleg a magánszálláshelyek döntöttök úgy, hogy februárban nem akarnak veszteségesen működni, de a szállodák száma is 900 alá csökkent, míg nyáron ezer feletti egység várja a fizető vendégeket.

Persze még ez a szám is bőven meghaladja a 2024. februári mutatót, amikor 17,2 ezer turisztikai szálláshely adatait dolgozta fel a KSH. Tehát egy év alatt, a gazdasági recesszió idején, közel 2 ezer plusz szálláshely bukkant fel a KSH radarján, ami főleg annak köszönhető, hogy a hivatal az állami Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataiból dolgozik. Az említett NTAK egy online regisztrációs felület, amelybe az elmúlt időszakban olyan szállásokat is bekötötték, amelyek korábban nem adtak adatokat. Így vélhetően nem a szállások és a vendégek száma lett több, hanem egyszerűen kifehéredett a rendszer.

Így jön ki a végeredmény: 2025 februárjában a turisztikai szálláshelyeken 1 millió vendég 2,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 14, a vendégéjszakáké 3,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Ugyanakkor az éjszakák száma rendkívül egyenlőtlenül oszlik el az országban: a 2,3 millió éjszakából 1,2 milliót Budapesten és környékén regisztrálják, a többi tíz régió tudott még együttesen összekaparni 1,1 millió éjszakát. A főváros tehát jól teljesít, az ország többi része viszont teljesen érdektelen a külföldiek számára, a nemzetközi térképen gyakorlatilag nem látszódnak.