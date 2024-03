A Wizz Air főnöke nem bánja, ha állami lesz Ferihegy

"Jó törekvés a stratégiai fontosságú infrastruktúrát nemzeti vagy állami tulajdonban tudni. Fontos kiemelni, hogy nem egyedi esetről van szó, a nemzetközi gyakorlatban többször volt már ilyenre példa. Az üzemeltetés kapcsán úgy tudom, a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak. Szakmailag jó döntésnek tartom, mert egy nemzetközi reputációval bíró, professzionális üzemeltetőt próbál megcélozni a kormány." - vélekedett Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a VG-nek adtott interjúban.

Még mindig nincs meg az adásvételi szerződés. Fotó: Mfor/Mester Nándor

Egyéb információt viszont nem mondott, bár kizárt, hogy ne lenne sokkal több a birtokában. A Wizz Air ugyanis nemcsak arról híres, hogy magáncégként magát magyar nemzeti légitársaságnak tartja, hanem arról is, hogy jó üzleti kapcsolatban áll a kormánnyal. Az állami alkalmazottak hivatalos útjaikon sokszor "választják" ezt a céget, a Covid alatt pedig elment százharmincszor Kínába, hogy egészségügyi berendezéseket, lélegeztetőgépeket hozzon. Más kérdés, hogy feleslegesen, hiszen utóbbiak közül sok most is ott porosodik a raktárban (de erről nem a vállalat tehet - szerk.).

Ugyancsak a Wizz Airnek jutott az az üzlet, hogy a magyar kormány cargogépét repteti, s ezen felül a magyar olimpiai csapatot, az Európa-bajnoki tornán részt vevő labdarúgó-válogatottat és a szurkolók jelentős részét is utaztatja.

A Budapest Airport visszaállamosítása régóta húzódik, a kormány valamelyik képviselője az elmúlt másfél évben rendszeresen azt közölte, hogy mindjárt aláírják az egyezményt, ám ez mindezidáig nem történt meg.