Ahol szauna épül és ahol fogy a remény: így indul a szezon a turizmusban

A Sulyom étterem a 92. helyen szerepel az ország 100 legjobb éttermének listáján, és 2025-től a Stílusos Vidéki Éttermiség tagja is lesz. Négy évszakon keresztül kell megújulnunk, és tartani a színvonalat – mondta az üzemeltető. Jó hír viszont, hogy javul a kapcsolat Sarud vezetése és a turisztikai szolgáltatók között. Végre egység kezd kialakulni, és felismertük, hogy Sarud jövője kizárólag a turizmusban rejlik. A nyári szezonban a szállóvendégekre koncentrálnak, számukra kedvezményeket és ingyenes strandbelépőket kínálnak, hogy csökkentsék a nyaralás költségeit.

A cél most a meglévő szolgáltatások színvonalának javítása, különösen az informatikai háttér és a marketing területén. Többet költünk adatbázis marketingre és közösségi médiára, a saját településünket próbáljuk népszerűsíteni a slow living szemlélet mentén – mondta. Az ÉlményfaluSarud továbbra is kutyabarát és kerékpárosbarát célpont, és ezt a karaktert szeretnék tovább erősíteni. Kevesebb vendéglátóhelyet nyitnak ki idén, de ezek új koncepciókkal jelentkeznek Gasztrofalu és Gasztropart küldetéssel.

A működés fenntartását egyedül az Aktív Magyarország Szép Kártya program enyhíti valamelyest, de ez nem elég a tervezett fejlesztésekhez. Az ÉlményfaluSarud felfüggeszti minden beruházását. Nem folytatjuk az ÖkoPort Klubkikötő fejlesztését, nem indul el a Vízifalu projekt, és leállítottuk a Health Village beruházás előkészítését is – sorolta Kücsön Gyula.

Sajnos csökkenni fog a vendégszám, és kevesebb lesz az átlagos itt töltött éjszakák száma is. A vendégek egy része már nem engedheti meg magának a hosszabb pihenést – mondta. A költségek emelkedése, különösen a vízdíjak, és az egyszerűsített foglalkoztatás szigorítása további nehézségeket okoz. A száj- és körömfájás járvány miatt az Apraja Farmja, a Huculudvar Lovasközpont, a Tisza-tavi Horgászmúzeum és az Aprópolisz Szerepjátszóház is zárva tart.

A Tisza-tó környékén már nem ilyen kedvező a helyzet. Kücsön Gyula, az ÉlményfaluSarud vezetője elmondta, hogy a térség továbbra sem számít önálló turisztikai márkának, és nincs a fejlesztések fókuszában. A külföldiek számára nehezen elérhető, ráadásul hiányoznak a prémium szállodák is – fogalmazott. Az idei szezont az is nehezíti, hogy a tanév meghosszabbítása miatt rövidebb a nyári szünet, és a SZÉP-kártya új szabályai miatt kevesebb forrás jut turizmusra.

A Club Tihany szintén nagy erőkkel készül a szezonra. Károly Tamás igazgató beszámolója szerint az elmúlt években jelentős felújításokat végeztek: tavaly és tavalyelőtt 330 szobában megújították a fürdőszobákat, kicserélték a régi ágyakat, bútorokat, szőnyegeket, és felújították a lobbyt is. A strandon 200 új nyugágyat és hat napozópavilont helyeztek el, valamint korszerűsítették a kültéri gyermekmedencét is. Idén folytatják a szőnyegpadlók cseréjét, a konferenciacsarnok hűtő-fűtő rendszerének teljes felújítása mellett. A legnagyobb projekt az étterem teljes átépítése lesz. Megújulnak a svédasztalos kínáló szigetek, bővítjük a téli kertet, és megnyitjuk az éttermet a konyha irányába. A jövőben a két tér szerves egységet képez majd – mondta.

A vendégösszetétel is változott az elmúlt években: tavaly 61 százalékban belföldi, 39 százalékban külföldi vendégek keresték fel a szállodát. A külföldiek főként Szlovákiából, Csehországból, Németországból, Ausztriából és Lengyelországból érkeztek.

Újdonságként a vendégek idén balinéz masszázsokat is kipróbálhatnak: az egyenesen Indonéziából érkezett balinéz masszőr különleges kezelései ígérkeznek slágernek, megújult környezetben. A vízparton, a nádas ölelésében terveznek felállítani egy masszázspavilont, és hamarosan elkészül a panorámás finn szauna kibővített pihenőrészlege is. A versenyhelyzet a Balatonnál egyre erősebb, ezért folyamatos fejlesztésekre van szükség. Jelentős marketingköltséget fordítunk hirdetésekre és PR-eszközökre, hogy elérjük, sőt túlszárnyaljuk a tavalyi bázisszintet – tette hozzá.

Balatonfüreden ünnepi nyárra készülnek. Rádóczy Andrea, a Golden Lake Resort tulajdonos-ügyvezetője szerint bár húsvét előtt nem volt kedvező az időjárás, így sem lehetett panasz a vendégforgalomra. Beszámolója szerint közel háromnegyedes házastelítettséggel működtek. Április végétől, májustól élénkül meg igazán a forgalom – mondta. A szálloda idén számos rangos eseményre készül, köztük a Jókai-évfordulóra és a 200. Anna-bálra, amelyek a belföldi vendégek körében is vonzerőt jelentenek. Ezért lesz kifejezetten ünnepi számunkra az idei nyár. Számos programmal készülünk, kicsik és nagyok számára egyaránt, hogy a pihenés mellett aktív időtöltést kínáljunk – fogalmazott.

Idén márciusban a turisztikai cégek 61 százaléka árainak növekedéséről számolt be, az előző év azonos időszakához mérten. Az áremelkedés átlagosan 5 százalékos volt márciusban, míg februárban 7 százalékos. A turisztikai cégek 40 százaléka jelezte, hogy a következő három hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát – derül ki a Turizmus Konjunktúra Index friss adataiból.

A május a turizmusban a felkészülés időszaka, ilyenkor már nagyjából kirajzolódik, milyen lesz az idei főszezon, de azért akadhatnak váratlan meglepetések. Idei nyárváró beszélgetéseink vegyes képet mutatnak: van, ahol a száj- és körömfájás is szerepet játszhat az alapanyagellátásban és a vendéglátásban. Ráadásul régiónként is eltérőek a gondok és örömök, amint az kiderül előszezoni körképünkből.

Közeleg a nyári szezon, de régiónként nagyon eltérő a helyzet: míg a Balaton pezsgésre készül, a Tisza-tónál bezárt múzeumok és elmaradó fejlesztések árnyékolják be az idegenforgalmat. Körképünkben szállodások és helyi turisztikai vezetők szólalnak meg a kilátásokról.

