Akkora a hőség Párizsban, hogy lezárják az Eiffel-tornyot

A francia fővárost sem kímélő európai hőhullám miatt kénytelenek voltak az Eiffel-torony üzemeltetői is lépni. A látványosság honlapján vörös mezőben olvasható a figyelmeztetés, hogy mivel hosszú sorokra lehet számítani, kérik a látogatókat, hogy akiknek nincs előre megváltott jegyük, csütörtökre halasszák el a látogatást. Sokan vélhetően ezt maguktól is megteszik, ugyanis a torony legfelső emeletét július 1-jén és 2-án lezárták. Akik olyan jegyet vásároltak, amelyik érvényes a csúcsig, azok visszakapják a pénzüket. A torony üzemeltetői arra is figyelmeztetnek, hogy mindenki védje magát az erős napsugárzás ellen, és vegyen magához elegendő folyadékot.

Párizsban kedden 38 fokos nappali csúcshőmérsékletre számítanak, csütörtöktől viszont jön az enyhülés. A hőség egész Európában pusztít, több országban is riasztásokat adtak ki a hatóságok.