Argentin-magyar sikertörténet és jubileumok Etyeken

Jubileumi eseményt rendeztek május 21-én a Haraszthy Pincészet birtokán, amelyen a Klasszis Média együttműködő partnere, a Turizmus Online is részt vett.

A cikkből kiderült, ez nem csupán szép borokról és igazi, hamisítatlan argentin gasztronómiáról szólt, hanem személyes történetekről, emlékekről és arról a hozzáállásról, amely három évtizede a Haraszthy név védjegyévé vált.

A jubileumi birtokbejáráson sokat megtudhattak a résztvevők

Buenos Airesben kezdődött minden

A cikk szerint Haraszthy története valójában jóval Etyek előtt indult. Carlos Alberto Coelho alapító számára fiatal korában a bor családi élményt jelentett: Argentína fővárosában, Buenos Airesben, édesapja mellett ismerkedett meg vele. Ez az emlék máig meghatározza gondolkodását – számára a bor nem egyszerűen egy ital, hanem közösség, emlékezet és kapcsolódás azokkal, akik fontosak számára.

Az áttörést egy 1996-os magyarországi látogatás hozta meg. Egy egri bortúra után jutott el a magyar fővároshoz közeli Etyekre, ahol az Öreghegy több mint százéves tőkék és az ott kóstolt bor olyan erős benyomást tettek rá, hogy eldöntötte:

Magyarország lesz az a Földnek az a pontja, ahol borbirtokot épít.

A Turizmus Online kiemelte, az elmúlt harminc évben parcelláról parcellára nőtt a Haraszthy, amely ma már az egyik legismertebb etyeki borászati és gasztronómiai központként működik.

Az eseményen Pázmány Dániel borász vezette végig a résztvevőket a pincészeten: szó esett az etyeki terroirról, a szőlőfajtákról és azokról a tételekről, amelyek meghatározták a Haraszthy arculatát.

A résztvevők itt megkóstolhatták az Irsait abból a hordóból, amelyben a Sir Irsai készül, amely az évek során a birtok egyik​​​​ legismertebb borává vált, mellette a Sauvignon Blanc fejlődéstörténete is fontos szerepet kapott. Utóbbi mögött hosszú kísérletezés, tudatos klónszelekció és folyamatos szakmai építkezés áll – derült ki a cikkből.

A Haraszthy borai jól ismertek

Argentin tűz

A beszámolóból kiderült, a jubileumi esemény másik főszereplője a Matador étterem volt, amely idén ünnepli 20. születésnapját. A látványos elemekkel megtűzdelt étterem az argentin grillkultúrát, a latin–baszk steakhouse-vonalat és az etyeki birtokhangulatot ötvözi.

A Turizmus Online beszámolójából végül megtudhattuk, hogy nemcsak a pincészet és az étterem, hanem annak tulajdonosa is épp aznap születésnapos.

Az étterem filozófiájában Carlos Coelho argentin gyökerei találkoznak Ingeborg egészségtudatos szemléletével: a könnyedebb fogások, a friss alapanyagok és a gondosan megtervezett italpárosítások mind azt az üzenetet hordozzák, hogy a tudatosság és az élvezet tökéletesenen kiegészítik egymást.

Több mint egy szokásos etyeki ünnep

A jubileumi program végefelé kiderült: a Haraszthy története nem pusztán egy sikeres pincészet históriája. Sokkal inkább az argentin szenvedély, a magyar terroir, a kitartás és a közös munka randevúja.

Tervekből nincs hiány: a tulajdonos már a résztvevők elé lépett egy fejlesztési terveket tartalmazó mappával, ez a pincészet továbbépítésének, fejlesztésének azon terveit tartalmazza, amelynek elindításába hamarosan hozzákezdenek.