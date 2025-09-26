Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Turizmus Balaton Budapest Turizmus Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Augusztusban sem tolongtak a magyarok a balatoni nyaralásért

mfor.hu

Összességében jobb hónapot zárt a turizmus, mint egy éve, de ez a külföldi turistáknak köszönhető – a belföldi vendégéjszakák száma csökkent, a balatoni régiót választotta kevesebb magyar.

2025 augusztusában a turisztikai szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–augusztusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 1,9, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

Augusztusban a szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 4,6 százalékkal bővült 2024 augusztusához képest. A vendégek 65 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 5,3 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 4,8 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 0,3 százalékkal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,6 százalékkal csökkent 2024 augusztusához képest. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben  nőtt a legnagyobb mértékben (6,5 százalékkal), a leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (6,0 százalékkal). 

Budapesten 18 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 2,2 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A balatoni szállások helyzetét a külföldi turisták javították
A balatoni szállások helyzetét a külföldi turisták javították
Fotó: Klaszis Média / Mester Nándor

A külföldiek javítanak az összképen

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 12, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 10 százalékkal nőtt 2024 augusztusához képest. 

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva az összes turisztikai térségben bővült, 

legerőteljesebben Budapest környékén (22 százalékkal), illetve Szegeden és térségében (19 százalékkal). Budapesten 8,5, a Balatonnál 12 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Sokkal többet költöttünk szállásra, mint tavaly

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 160,9 milliárd forint volt, folyó áron 14 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 3,5 százalékkal többet, mintegy 7,6 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

Hamarosan részletesebb elemzéssel is jelentkezünk.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újra ebédelhetünk a legendás budapesti étteremben – nyit a Kádár étkezde

Szinte ugyanazzal az étlappal nyit újra e hét péntektől a Klauzál téri legendás Kádár étkezde, amivel a Covid-járvány kitörésekor kényszerű Csipkerózsika-álomra szenderült – írja a Turizmus Online.

A budapesti parlament épületével hirdeti útjait a világ legkorszerűbb folyami szállodahajója

A budapesti parlament épületével hirdeti útjait a világ legkorszerűbb folyami szállodahajója

Potom háromezer dollárba kerülhet majd egy jegy azokra a hajókra, amelyekről 2027-től lehet kívülről gyönyörködni az Országgyűlésben.

Hármat fizet, négyet kap – azaz mi rejlik a szállodai pr mögött?

Az természetes, hogy a turizmus és a vendéglátás halad a korral, az üzleti kommunikáció módszerei, a reklámok, a pr és a marketingeszközök olykor összemosódnak, miközben állandóan változnak és egyre gyorsabban. Van, amikor jó irányba és megesik, hogy bosszantóan rosszba. Amikor az ember külföldi vendégeket vár, tanulságos esetekbe botlik.

Nem egy éjszakára vágynak a SZÉP-kártyások

A Szallas.hu adatai szerint a SZÉP-kártyával fizető vendégek körében eddig idén a legkeresettebb úti cél Siófok, de Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula is kiemelkedik a népszerűségi listán. A SZÉP-kártyás fizetést választóknál a hotel a legvonzóbb szállástípus a foglalások 40 százalékával, és szállásfoglalásaik 82 százaléka 1-3 éjszakára szól. Az idei online fizetések összértékének 27 százalékát a SZÉP-kártyások adták. 

Új kedvence van a magyar turistáknak

Új kedvence van a magyar turistáknak

Törökország az ITAKA utazásszervező elemzése szerint a kiváló ár-érték arányú, all inclusive nyaralások miatt egyre népszerűbb.

Lemondott a Tisza új alelnöke – immár nem régiós vezető Forsthoffer Ágnes

Lemondott a Tisza új alelnöke – immár nem régiós vezető Forsthoffer Ágnes

A feladatkör átadásáról később tájékoztatnak.

Bejelentették a Tisza harmadik alelnökét – üzent a turizmusban dolgozó vezetőknek

Aki becsületesen szeretne dolgozni, azzal a jövőben is megtalálják a hangot – mondta Forsthoffer Ágnes.

Csoda történik a magyar erdőkben – most kell kirándulni

A gímszarvasok nászával kezdetét veszi a szarvasbőgés időszaka a magyar erdőkben is – az Agrárminisztérium erdei túrázásra buzdít.

Az Adria volt idén is legnépszerűbb úticél a magyarok körében

Az Adria volt idén is legnépszerűbb úticél a magyarok körében

Idén csak a tengerpartra vágytak a magyarok: Horvátország, Olaszország és Görögország volt a három legnépszerűbb úti cél a nyári hónapokban – derül ki a Bank360.hu oldalán utasbiztosítást kötők adatai alapján készült összesítéséből. A horvát tengerpart előnye azonban csökkent tavaly óta, egyre többen választják Olaszországot. 

Örülhet Karácsony Gergely az állami hivatal közlésének

Örülhet Karácsony Gergely az állami hivatal közlésének

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben, közel 8 százalékkal, míg a külföldieké még ennél is jobban, 10 százalékkal.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168