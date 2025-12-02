Az Accor új vezérigazgatóval erősít

A szakember új pozíciójában az Accor üzleti tevékenységét fogja irányítani a régióban, amely több mint 3000 szállodát foglal magában 40 országban – ez az Accor teljes globális hálózatának körülbelül 40 százalékát teszi ki.

Mostani kinevezése előtt Karelle közel harminc évet töltött az Accornál. Legutóbb Európa és Észak-Afrika operatív igazgatójaként, azt megelőzően pedig a csoport prémium, középkategóriás és economy márkáinak kereskedelmi igazgatójaként dolgozott. 1998-as csatlakozása óta Karelle a hotelekben betöltött – többek között szállodaigazgatói – pozíciókat követően operatív, marketing, kommunikációs és kereskedelmi területen volt országos és globális vezető.

„Ez a régió a világ első számú utazási célpontja, ugyanakkor rengeteg piacból, nyelvből és kultúrából áll össze. Az Accor bárki másnál jobban érti, hogyan lehet sikeresnek lenni ezen a komplex piacon. Szakértelemmel, mérettel, márkaportfólióval, disztribúcióval és kiváló működéssel rendelkezünk ahhoz, hogy eredményeket érjünk el szállodatulajdonos partnereink számára, és megtartsuk hűséges vendégeinket. Nagyon izgatott vagyok, hogy ebben a régióban vezethetem az üzletágat, fantasztikus feltörekvő helyszíneken növelve jelenlétünket, és új energiát és látogatókat hozva a már meglévő desztinációkra” - mondta Karelle Lamouche (CEO for Europe & North Africa for its Premium, Midscale & Economy brands).

Karelle Lamouche 30 éve az Accornál dolgozik

Fotó: Accor

„Karelle mélyreható vezetői tapasztalattal rendelkezik tevékenységünk minden területén a szállodai üzemeltetéstől a márkákra, hűségprogramokra, értékesítésre és marketingre vonatkozó kereskedelmi stratégiáig. Képes arra, hogy segítse a tulajdonosokat befektetéseik megtérülésének optimalizálásában, miközben a vendégeket is elégedetté tegye – ez ideálissá teszi őt a pozíció betöltésére” – mondta Jean-Jacques Morin (Group Deputy CEO of Accor).

Az Accor több évtizede piacvezető prémium, középkategóriás és economy divíziója számos olyan vezető szállodaipari márkát – többek között a Pullman, Mövenpick, Swissôtel, Novotel, Mercure, Handwritten Collection, TRIBE, ibis és greet márkákat – foglal magában, amelyek segítségével a tulajdonosok vonzó kínálatot nyújthatnak a vendégeknek.