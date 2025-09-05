Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Az Adria volt idén is legnépszerűbb úticél a magyarok körében

mfor.hu

Idén csak a tengerpartra vágytak a magyarok: Horvátország, Olaszország és Görögország volt a három legnépszerűbb úti cél a nyári hónapokban – derül ki a Bank360.hu oldalán utasbiztosítást kötők adatai alapján készült összesítéséből. A horvát tengerpart előnye azonban csökkent tavaly óta, egyre többen választják Olaszországot. 

A horvát tengerpart volt a legnépszerűbb külföldi úti cél a magyarok körében idén nyáron is, bár a tavalyi előnye jelentősen apadt a versenytársakkal szemben. A Bank360.hu oldalán keresztül utasbiztosítást kötő utazók 24 százaléka déli szomszédunkhoz indult, szinte kivétel nélkül tengerparti nyaralásra – tavaly az ő arányuk még 29 százalék volt.

A dobogóra még Olaszország és Görögország fért fel, előbbit az utazók 16 százaléka, utóbbit 10 százaléka választotta.

Ez alapján idén a 2024-as nyári hónapokhoz képest arányaiban többen látogattak el Olaszországba és Görögországba, míg Horvátország iránt csökkent az érdeklődés. 

A nyár tengerparti bajnokait idén egy szintén mediterrán ország, Spanyolország követi, az ötödik helyen pedig a szomszédos Ausztria végzett, eltérően a tavaly nyártól, amikor még fordított volt a sorrend a két ország között. A legnépszerűbb Európán kívüli ország Egyiptom volt, de Törökország ázsiai részét is egyre több utazó választja. 

Már repülős utakra kötik a legtöbb biztosítást 

Az utazás módját tekintve évről évre nő azoknak az aránya, akik repülővel indulnak útnak és erre a célra kötnek biztosítást – derül ki a Bank360 összegzéséből. Tavaly még az autós utazók voltak többségben, ami nem meglepő, hiszen Horvátországba szól a legtöbb szerződés. Idén azonban a nyári hónapokban az utazók 45 százaléka választotta a repülőt, az autósok 42 százalékkal a második helyre csúsztak vissza. Így a tavalyi 7 százalékos emelkedés után idén tovább nőtt a repülővel utazók aránya. Egyéb közlekedési eszközzel, például vonattal, busszal vagy motorral 13 százalék vágott neki az útnak.

Az utazók közel kétharmada (64 százalék) tengerparti nyaralásra kötött biztosítást. A városnézést 27 százalék választotta programként, a fennmaradó 9 százalék pedig megoszlott az üzleti útra indulók és az extrém sportolók között. 

Csak pár száz forintba kerül naponta a biztonság

A legolcsóbb biztosításokat mindössze néhány száz forintért egynapos utakra igényelték buszos vagy vonatos közlekedéssel, jellemzően valamelyik szomszédos országba. Az utasbiztosítások átlagos díja a nyári hónapokban 13 683 forint, az egy főre eső napidíj pedig 859 forint volt, ami a tavalyi átlagokhoz képest 15 százalékos díjemelkedést jelent.  

A legtöbb utasbiztosítást két főre kötötték meg az utazók: 29 százaléknak a kötvénye két főre szólt, három vagy négy főre pedig összesen 41 százalék kötött szerződést. Egy főre a biztosítást kötők 15 százaléka választott utasbiztosítást. 

A legtöbb biztosítást több mint egy hétre, nyolc napra kötötték meg, az átlagos utazás hossza június és augusztus között pedig 7,3 nap volt, ami a tavaszi és a tavaly nyári átlagot is meghaladta.

