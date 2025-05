Az Adriára készül? Akkor ennek nagyon fog örülni

A 2025-ös nyári szezonban is újra közlekedik a MÁV-csoport növekvő népszerűségű, különleges utazási élményt kínáló nemzetközi éjszakai járata, az Adria InterCity, amellyel kényelmesebb, biztonságosabb az utazás Budapest és Split között, emellett előnye, hogy nem kell autót vezetni, dugóban várakozni vagy parkolóhelyet keresni – tette ki a hazai vasúttársaság a honlapjára.

