Turizmus Oktatás Turizmus Vendéglátás

Az igazi nyeremény: fiatal tervezők pillanthattak be két budapesti hotel kulisszái mögé

mfor.hu

Miképp találkozhat a fiatal designtehetség, a kortárs szállodai gondolkodás és egy nap mint nap működő vendégváró tér? A Junior Klasszis TopDesign formaruha-pályázat díjazottjai már tudják.

A 2025-re meghirdetett Klasszis TopDesign verseny – amely Magyarország egyetlen nemzetközi szintű vendéglátó- és szállodaipari dizájn-megmérettetése – egyik izgalmas és leginkább jövőbe mutató eleme idén is a Junior Klasszis TopDesign formaruha-pályázat volt. A laptársunk, a Turizmus Online szervezésében megvalósult szakmai rendezvény ebben a szegmensében 

fiatal alkotók mutathatták meg, hogyan gondolkodnak a vendéglátás vizuális identitásáról: éttermek és 4–5 csillagos szállodák számára tervezett egyenruháikon keresztül, kreatív, karakteres látványtervek formájában.

A zsűri döntése alapján 11 díjazott fiatal tehetség kapott elismerést. Közülük mindannyian meghívást kaptak egy exkluzív szakmai házbejárásra: két frissen megnyílt, belvárosi budapesti szállodába, a Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapestbe és a Mamaison Hotel Chain Bridge-be is ellátogathattak – mindkét szállodát a CPI Hotels Hungary üzemelteti

A Klasszis TopDesign 2025 fiatal díjazott tervezői és kísérő tanáraik a Hotel Vibe különleges közösségi terében a vendéglátókkal - középen Varró Zoltán (VarroDesign), bal szélen Anek Dóra, a CPI Hotels képviseletében.
A Klasszis TopDesign 2025 fiatal díjazott tervezői és kísérő tanáraik a Hotel Vibe különleges közösségi terében a vendéglátókkal - középen Varró Zoltán (VarroDesign), bal szélen Anek Dóra, a CPI Hotels képviseletében.
Fotó: Klasszis Média / Vágó Ágnes

A házak tervezője, Varró Zoltán (VarroDesign) belsőépítész személyesen mutatta be az enteriőrök mögötti gondolkodást, koncepciót és a döntési folyamatokat. 

A Mamaison Hotel Chain Bridge épületét eredetileg Münich Aladár, a kor elismert építésze tervezezte ma, a CPI Hotels csoport negyedik budapesti szállodájaként működik: egy 54 lakosztályos, négycsillag superior besorolású, all-suite boutique hotelként. A szintén a CPI Hotels Hungary által üzemeltetett Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest egy 1930-as évekbeli, modernista stílusú, angol udvaros épületegyüttesben kapott helyet, és a késői szocializmus vizuális és hangulati világa vált inspirációvá, neonfényekkel, lüktetéssel, egyfajta ironikus, mégis szerethető nosztalgiával. A fiatal tervezők látogatásáról és a hotelek tervezőjének inspirációiról a Turizmus Online cikkében olvashat.

