Meghökkentő ötlettel állt elő az egyik leglátogatottabb, egzotikus nyaralósziget: aki Balira utazna az idén, arra is készülnie kell, hogy a sziget-tartományba lépéskor be kell vallania a megtakarításait, ehhez fel kell mutatnia az érkezést megelőző, három havi bankszámláját – adta hírül a német Die Welt, amit az Economix ismertet.

A kormányzó, Wayan Koster szigorú tekintettel néz a valóságra

Fotó: Wikipédia/Provinsi Bali

A javaslat Wayan Koster, Bali kormányzójának új stratégiája, amellyel az a célja, hogy a spórolósabb tömegturistákat lényegében elriasszák az indonéz sziget látogatásától, helyettük a „minőségi turizmus” híveire összpontosítsanak. Már készül a helyi parlamentben egy erre vonatkozó szabályozás, amit rövidesen megszavazhatnak.

Eszerint a beutazó turistáknak igazolniuk kell, hogy mennyi pénz volt a bankszámlájukon az elmúlt három hónapban, és az útitervet is be kell nyújtaniuk, beleértve a tartózkodás hosszát és a tervezett programokat.

Bali szigete saját önkormányzattal bír

Fotó: Wikipédia/Wikimédia

Bűnöző turisták

A kormányzó szerint a megfelelő pénzügyi tartalékok kulcsfontosságú kritériumai a minőségi turizmusnak, amit ellenőrizni kell, mert rengeteg olyan utazó fordul meg Balin, akiknek csak egy-két hetes tartózkodásra van pénzük, viszont azután is maradnak, amit akár bűncselekmények útján biztosítanak.

Azt még nem határozta meg, mekkora az a minimális összeg, amit elfogadnak majd az ottléthez. A javaslatot viszont többen abszurdnak tartják belföldön és külföldön is, akárcsak Koster előző ötletét, miszerint betiltanák az Airbnb-t Balin – ezt a tervet a turisztikai minisztérium később elvetette.