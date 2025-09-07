Bejelentették a Tisza harmadik alelnökét – üzent a turizmusban dolgozó vezetőknek

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Forsthoffer Ágnes, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője lesz szeptember közepétől a Tisza Párt harmadik alelnöke – jelentették be a Tisza Párt kötcsei rendezvényén vasárnap. A párt eddigi alelnökei Tarr Zoltán és Radnai Márk. Forsthoffer Ágnesnek elmondása szerint ez az első politikai szerepvállalása. 

Szakterülete a turizmus, szállodát is vezet Balatonfüreden. A Tisza ajánlata az, hogy aki becsületesen szeretne dolgozni, azzal a jövőben is megtalálják a hangot – üzent az ágazat vezetőinek. Még az ősszel megjelenhet a Tisza turisztikai programja – közölte. A vendéglátásban dolgozóknak pedig azt üzente: bár központilag adóemeléssel riogatnak, a Tisza nem készül ilyesmire. 

Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke
Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke
Fotó: Facebook / Magyar Péter

Néhány lépést és megemlített, amire készülnek a turizmussal, ha kormányra kerül a Tisza:

  • A turizmusirányítás és országmarketing terén a vidéki turisztikai térségekre is koncentrálnának
  • Segítenék a turisztikai szolgáltatók digitális fejlődését
  • Segítő kezet nyújtanának a szezonalitás okozta nehézségekre, különösen a Balatonnál
  • Az önkormányzatokkal együttműködésre törekszenek, támogatást adnának, cserébe gazdaszemléletet várnak el tőlük
  • Az ökoszisztémák fenntartását és védelmét biztosítanák
  • A vizekhez hozzáférést biztosítanának mindenkinek
  • Az új beruházásoknál szemponttá tennék a környezeti fenntarthatóságot és a piaci megalapozottságot 
  • A nyugat-európai utazókkal újra szövetséget kötnének, helyreállítanák a bizalmukat az országban
  • Országos bormarketing és a helyi termelők segítsége területén jó nemzetközi példákat követnének

