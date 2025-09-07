Bejelentették a Tisza harmadik alelnökét – üzent a turizmusban dolgozó vezetőknek

Forsthoffer Ágnes, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője lesz szeptember közepétől a Tisza Párt harmadik alelnöke – jelentették be a Tisza Párt kötcsei rendezvényén vasárnap. A párt eddigi alelnökei Tarr Zoltán és Radnai Márk. Forsthoffer Ágnesnek elmondása szerint ez az első politikai szerepvállalása.

Szakterülete a turizmus, szállodát is vezet Balatonfüreden. A Tisza ajánlata az, hogy aki becsületesen szeretne dolgozni, azzal a jövőben is megtalálják a hangot – üzent az ágazat vezetőinek. Még az ősszel megjelenhet a Tisza turisztikai programja – közölte. A vendéglátásban dolgozóknak pedig azt üzente: bár központilag adóemeléssel riogatnak, a Tisza nem készül ilyesmire.

Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke

Fotó: Facebook / Magyar Péter

Néhány lépést és megemlített, amire készülnek a turizmussal, ha kormányra kerül a Tisza: