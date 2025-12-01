1p
Turizmus Légiipar légitársaság Ryanair

Besokallt a Ryanair, keményet lép a légitársaság

mfor.hu

Megszüntetik a hűségprogramot.

Alig nyolc hónappal a Ryanair Prime-tagság hűségprogramjának bevezetése után meg is szünteti a légitársaság a programot – írja a Euronews.

Az éves, 79 eurós díj fejében többek között ingyenes ülőhelyfoglalást, utasbiztosítást és évente 12, kizárólag tagoknak szóló ülőhely-akcióhoz hozzáférést kínáló programhoz 55 ezer utas csatlakozott annak márciusi elindítása óta.

Azonban a cégnek nem érte meg a program: hiába folyt be több mint 4,4 millió euró előfizetési díj, az utasok több mint 6 millió eurót spóroltak a különböző kedvezményekkel.

A Ryanair megerősítette, hogy azok, akik az elmúlt nyolc hónapban már feliratkoztak a programra, a 12 hónapos előfizetésük hátralévő részében továbbra is élhetnek az előnyökkel. Amint azonban lejár, nem lesz lehetőség a tagság megújítására. A tagság megvásárlásának utolsó napja november 27. volt.

