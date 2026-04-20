2p

Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Turizmus Budapest Airport Liszt Ferenc repülőtér (Ferihegy) Üzemanyagok

Bővítheti a kerozintároló kapacitását a Budapest Airport

mfor.hu

Jelenleg négy-öt napra elegendő üzemanyagot lehet tárolni a budapesti repülőtéren, de vizsgálják a tárolókapacitás bővítésének lehetőségeit. A nyári csúcsidőszakban több fogyhat az eleve hiánycikknek számító repülőgép-üzemanyagból.

Május végére Európában is elkezdődhetnek a járattörlések a repülőgép-üzemanyag hiánya miatt – mondta a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) főigazgatója múlt héten. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője, Fatih Birol szerint nagyjából hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyaga maradt Európának.

A 24.hu megkereste a Budapest Airportot, érinti-e a magyarországi légi közlekedést a kerozinhiány veszélye. A repülőtér üzemeltetője szerint a légitársaságoknak lehetőségük van arra, hogy a célállomáson tapasztalható esetleges korlátozások esetén már az indulási repülőtéren többletüzemanyagot vegyenek fel.

„A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelenleg stabil az üzemanyag-ellátás, partnereink nem jeleztek az üzemanyag elérhetőségével kapcsolatos problémát, és jelentősebb mértékű járattörlést sem tapasztalunk jelenleg” – közölte az üzemeltető. A repülőtéren található tartályokban legfeljebb négy–öt napnyi üzemanyag tárolására van lehetőség a mostani forgalmi szint mellett. Azt is elmondták, hogy a tárolókapacitás jövőbeni bővítésének lehetősége vizsgálat alatt áll.

A nyári csúcsidőszakban emelkedik a kerozin-felhasználás, naponta akár 2000 tonnára is, ami a budapesti repülőtéren megforduló gépeket illeti. Magyarország kerozinellátása jelenleg nagymértékben importfüggő: az országba finomított kerozin érkezik több európai és mediterrán térségben található finomítóból.

Korábbi hiány esetén a Budapest Airport arra kérte a légitársaságokat, hogy optimalizálják az üzemanyag-felvételt, eddig ez elegendőnek bizonyult a járatkésések és törlések elkerülésére

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Angyalos Ház, reptér, templomrom – Kiskunlacházán jártunk

Ha már nekivágunk a turistáskodásnak, kevés annak az esélye, hogy Pest megyében nézünk szét. Pedig érdemes, mert nem csak Szentendre vagy Páty nyújt érdekes látnivalókat, hanem olyan, turisztikailag kevéssé felkapott települések is.

Sztrájkhullám a légi közlekedésben: budapesti járatokat is töröl a Lufthansa és az olasz irányítás

Budapestet is elérte a légi közlekedési sztrájk: a Lufthansa személyzetének munkabeszüntetése és az olasz légiirányítás akciója miatt több járat törlésére és fennakadásokra kell számítani. A Budapest Airport szerint több ezer utast érinthetnek a pénteki kiesések.

Turisztikai vonzerő? Olcsón is csak félházzal mentek a hazai szállodák

Már a félháznak is örülni kell a hazai turizmusban?

Februárban országos szinten a szállodák szobafoglaltsága 51,2 százalék volt. 

Lebuktak az utazási irodák, durva hibákat találtak

Vizsgálódott a Fővárosi Főügyészség.

Csúcs! Meredeken drágul a mászási engedély a Föld legmagasabb pontján

Egyre több a mászók által okozott környezetszennyezés, ez is a díjemelés egyik oka.

ATR72-600 repülőgép

Újraindul a Pécs-München repülőjárat

A járatok újraindulását a város polgármestere, Péterffy Attila jelentette be csütörtökön.

Nem a csoda, hanem az időjárás segítette februárban a turizmust

Ez a jó a statisztikában: mivel tavaly februárban hideg volt, ezért idén februárban könnyű volt jobb számokat produkálni. Amerikából is egyre többen jönnek Budapestre.

Februárban is rengeteg külföldi turista érkezett Magyarországra

A külföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt 4,2 százalékkal emelkedett.

999 évre kibérelte a stadionját egy focicsapat

Egy másodosztályú angol klub kötött szerződést.

Március 15-e turisztikai szempontból is érdekes

A turisztikai ügynökség figyelni fogja a mobilcella-adatokat március 15-én

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vasárnap szakmai tájékoztatást ad az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából a fővárosba érkező és az egyes rendezvényeket látogató emberek számáról.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG