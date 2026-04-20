Bővítheti a kerozintároló kapacitását a Budapest Airport

Május végére Európában is elkezdődhetnek a járattörlések a repülőgép-üzemanyag hiánya miatt – mondta a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) főigazgatója múlt héten. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője, Fatih Birol szerint nagyjából hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyaga maradt Európának.

A 24.hu megkereste a Budapest Airportot, érinti-e a magyarországi légi közlekedést a kerozinhiány veszélye. A repülőtér üzemeltetője szerint a légitársaságoknak lehetőségük van arra, hogy a célállomáson tapasztalható esetleges korlátozások esetén már az indulási repülőtéren többletüzemanyagot vegyenek fel.

„A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelenleg stabil az üzemanyag-ellátás, partnereink nem jeleztek az üzemanyag elérhetőségével kapcsolatos problémát, és jelentősebb mértékű járattörlést sem tapasztalunk jelenleg” – közölte az üzemeltető. A repülőtéren található tartályokban legfeljebb négy–öt napnyi üzemanyag tárolására van lehetőség a mostani forgalmi szint mellett. Azt is elmondták, hogy a tárolókapacitás jövőbeni bővítésének lehetősége vizsgálat alatt áll.

A nyári csúcsidőszakban emelkedik a kerozin-felhasználás, naponta akár 2000 tonnára is, ami a budapesti repülőtéren megforduló gépeket illeti. Magyarország kerozinellátása jelenleg nagymértékben importfüggő: az országba finomított kerozin érkezik több európai és mediterrán térségben található finomítóból.

Korábbi hiány esetén a Budapest Airport arra kérte a légitársaságokat, hogy optimalizálják az üzemanyag-felvételt, eddig ez elegendőnek bizonyult a járatkésések és törlések elkerülésére