Brutális áremelésbe kezdtek a fapados légitársaságok

A főként Kelet-Európára specializálódott Wizz Air esetében az átlagos jegyár 94 euróról 67 euróra csökkent. A tanulmányhoz 2025. március 11-én értékelték ki az elérhető jegyárakat négy különböző előfoglalási határidővel, egy naptól három hónapig. A rövid határidővel foglalt jegyek voltak általában a legdrágábbak. Az átlagár a Wizz Air 119 és az Eurowings 169 eurója között alakult. Három hónapos előfoglalási határidővel az átlagos árak 46 (Ryanair) és 90 euró (Eurowings) között mozognak. A legmagasabb jegyárat, 499,99 eurót a DLR elemzői az Eurowingsnél találták egy Düsseldorfból Stockholmba induló járatra, egyhetes előfoglalási határidővel. A DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.) az áremelkedést a továbbra is szűkös kínálatra, valamint a magas adókra és egyéb díjtételekre vezeti vissza.

A DLR felmérésében négy diszkont légitársaság poggyász nélküli, egyirányú jegyeinek átlagára 67 euró (Wizz Air) és 130 euró (Eurowings) között alakult. Egy évvel ezelőtt az átlagos jegyárak 66 és 110 euró között voltak. Akkor a legolcsóbb szolgáltató a Ryanair volt. Az ír légitársaságnál az átlagos jegyár azóta 66 euróról 80 euróra emelkedett. A Lufthansa leányvállalata, az Eurowings átlagosan 130 eurót kér egy útra, szemben a korábbi 110 euróval, így továbbra is a legdrágább szolgáltatónak számít. Az Easyjet kis emeléssel 84 euróról 86 euróra ismét a középmezőnyben végzett.

