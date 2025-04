Budapest új ötcsillagos szállodáit ajánlja az amerikai turisztikai magazin

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Végül egy igazi kaland, Buhara, Üzbegisztánban, ahol egy művészeti biennáléra invitálnak. Az ősi selyemút városába szervezett, számos üzbég művészt is felvonultató rendezvény célja, hogy bemutassa az itteni népművészeti hagyományokat és a helyi kortárs műveket, valamint alkotókat is. Arról nem ír a lap, hogy kissé bonyolult lesz Moszkvát kihagyva elérni Üzbegisztánba…

Három amerikai úti cél – a magyarok által kevésbé látogatott Portland és a kaliforniai Sacramento, valamimt Charleston – után merész tanáccsal szolgál a lap szakember gárdája. Merthogy a római Trevi kút meglátogatását ajánlja. Ez azért bátor dolog, mert Itália többnyire a tömeggel, a túlturizmussal küzd. De állítólag most másról van szó: 2025 jelentős jubileumként szerepel a katolikus naptárban. „Róma a világ minden tájáról fogad idén zarándokokat, főleg a Vatikán fő vallási helyszínei, köztük a Szent Péter-bazilika környékén” – nyilatkozta az egyik olasz utazási iroda alapítója. A városban most különösen nagy tömegre és hosszú sorokra számítanak, főleg húsvétkor.

A lap itt is felsorol néhány rangos szállodamárkát, mint a pazar Oberoi, vagy a vadonatúj Nobu Hotel Marrakech Riad. A Selman Marrakech-t a közelmúltban a világ ötödik legjobb új szállodájának választották a T+L olvasói, amely a közeljövőben új, csúcskategóriás étteremmel rukkol ki: itt Jean-François Piège, a párizsi Le Grand étterem két Michelin-csillagos séfje lesz a konyhai szekció vezetője.

A United Airlines új járata közvetlen kapcsolatot létesít az amerikai utazóknak a varázslatos marokkói városba, Marrakesh-be. Egy új Park Hyatt és a felújított Four Seasons Resort többek között az oka annak, hogy a jövőben még többen felkeresik ezt az egzotikus úti célt. (Az amerikaiak valójában csak az amerikai szállodaláncokban bíznak és ott érzik magukat biztonságban, természetesnek véve, hogy az anyanyelvükön szólnak hozzájuk.)

Ma még viszonylag kevesen merészkednek el Kínába, főleg a jelenlegi politikai helyzetben, de akik mégis odautaznak, azokat meglepi Senzsen elképesztően magas technikai színvonala. Ha már valaki odáig repül, nem hagyja ki Hongkongot sem, amely új kulturális kínálattal, felfrissült luxusszállodákkal és páratlan infrastruktúrával rendelkezik. A látványosságok között szerepel az Art Park, egy vízparti rezervátum; a Palota Múzeum, amely kínai történelmi kincseket mutat be; és az M+, amely egy nagyon menő kortárs galéria. A most felújított Regent Hong Kong a világ egyik leghíresebb szállodaláncának, az IHG Hotels & Resorts-nak a tagja. A kikötőváros globális üzleti és utazási csomópontként szerepel, innen indulnak a Sanghajba és Pekingbe közlekedő nagysebességű éjszakai vonatok

Nézzük, Budapest milyen egyéb, talán kevésbé felkapott úti célokkal szerepel egy lapon. Ilyen például a teljesen más hangulatot és világot képviselő amerikai Detroit, amely a nagyközönség számára inkább ipari városként van elkönyvelve, de a szerző itt is kiemel új szállodákat, tapas bárokat és előkelő éttermeket. A város minden eddiginél gyorsabban növekszik, demonstrálva a kreativitást, a tehetséget, az innovációkat és az új lehetőségeket.

Új luxusszállodák sora jelent meg Magyarországon, hogy bővítse a kínálatot és versenyre késztesse az olyan rangos láncokat, mint a Four Seasons. A múlt nyáron nyílt meg a Kimpton BEM Budapest egy egykori 19. századi főúri rezidenciában, 2023 novemberében pedig a Dorothea Hotel, amely az Autograph Collection része. De Budapest leglátványosabb vonzereje a Városliget és a Hősök tere, amely az ország első évezredének megünneplésére 1896-ban épült – tudatja az olvasókkal a szerző, aki bizonyára az amerikai átlaghoz képest jobban ismeri az európai történelmet.

A W Budapest 2023-ban nyílt meg a Drechsler-palotában, a város Andrássy úti gyönyörű palotáinak egyikében. A szálloda ütős, kortárs, ugyanakkor a hagyományt őrző dizájnjával a kozmopolita Budapest névjegyévé vált – állapítja meg Gwen Kozlowski, a Travel and Leisure turisztikai online napilap tekintélyes szakembere, az Exeter International munkatársa, aki nevéből következően talán lengyel gyökerekkel rendelkezik.

Merre is van Budapest, azon belül pedig a Dreschler palota, a Kimpton Bem vagy a Városliget? És mitől olyan gyönyörű ez a város? Ezt próbálja elmagyarázni az amerikai olvasók millióinak a tekintélyes Travel and Leisure turisztikai online napilap. A szerkesztőség rendre felhívja az amerikaiak – és más nemzetiségű – olvasók figyelmét a viszonylag kevésbé ismert úticélokra, valamint a régi desztinációk friss vonzerőire. Ezen a listán a magyar főváros előkelő helyen szerepel.

