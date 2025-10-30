4p

Bulinegyed nélkül még a stagnáló GDP sem jönne össze?

Vég Márton
Sokat köszönhet a kormány a budapesti turizmusnak.

Bár a számok azt mutatják, hogy a belföldi és a külföldi vendégéjszakák száma is növekedett szeptemberben tavalyhoz képest, igazából kizárólag a külföldieknek köszönhetően közölhetett pozitív eredményt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a turizmus szeptemberi állapotáról. A hivatalos közlés szerint összesen 6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el Magyarországon, a vendégek száma 8,3, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál.

A belföldi vendégek száma 5,3, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,3 százalékkal több volt az előző év azonos havinál. Ez összesen 1679 ezer magyar éjszakát jelent, ami valóban kicsit több, mint 2024 szeptemberében, ellenben kicsivel kevesebb, mint 2023 szeptemberében. Tehát igazából egy stagnálás látható a magyarok belföldi utazásaiban. Erre az a magyarázat szokott érkezni, hogy azért csökken a belföldi utazás, mert a magyarok inkább külföldre utaznak, mert annyira jól élnek. Ez nem igaz, a Horvát Idegenforgalmi Közösség október közepén közölte, hogy minimális csökkenés mellett, szinte a tavalyihoz hasonló számban érkeztek magyar vendégek október közepéig Horvátországba. A tavalyhoz képest minimális növekedést az is okozhatta, hogy tavaly szeptemberben a fél ország az árvíz elleni védekezéssel volt elfoglalva, így nem a wellness szálodák ajánlatait böngészték.

A bulinegyed nagyot kaszált szeptemberben is
Fotó: MTI

A magyarországi turizmust változatlanul a Budapestre érkező külföldiek pörgetik. A bulinegyed talán már túl is pörgött, amit jól jelez, hogy éppen szeptemberben indult egy mozgalom, amely inkább a szomszédos kerülethez csatolná Belső-Erzsébetvárost. Vagyis azt szeretnék, a nagymúltú budapesti zsidónegyed, amely az utóbbi években bulinegyedként híresült el, váljon le Erzsébetvárosról és csatlakozzon a szomszédos V., VI. vagy a VIII. kerülethez. Szerintük problémás a köztisztasági helyzet és a szórakozóhelyek üzemeltetési feltételei is rendezetlenek.

A KSH számai is azt mutatják, hogy sok külföldi érkezett szeptemberben is Budapestre, bár Bécs továbbra is népszerűbb. A külföldi vendégek száma 11, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 7,5 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Főleg a német és az angol turisták voltak kíváncsiak Budapest nevezetességeire és a romkocsmákra. A fővárosban összesen 1,3 millió külföldi vendégéjszakát regisztráltak, az ország többi része teljesen hidegen hagyta a külföldieket. A második a balatoni régió lett 254 ezer éjszakával.

A külföldi vendégforgalmat hazánk turisztikai vonzereje, kedvező árfekvése támogatja, miközben a reptéri fejlesztések, az elérhető desztinációk bővülése is elősegíti annak növekedését. A bővülést a főbb küldő régiók egyformán támogatták: az Ázsiából érkező vendégek 7,3, az Észak-Amerikából érkezők 6,2, míg az Európából érkezők 8,5 százalékkal töltöttek el több vendégéjszakát, mint egy évvel korábban

- vélekedett Molnár Dániel, az MGFÜ elemzője. Szerinte a növekedést segítette a száraz, meleg szeptemberi időjárás, illetve kismértékben a bázishatás is a tavaly őszi áradások miatt.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az év első kilenc hónapjának kiemelkedő eredményei alapján a turisztikai szektor – a 2024-es kimagasló teljesítményét követően – idén újabb rekordévet zárhat. Kiemelték: a szálláshelyek országszerte 103,7 milliárd forint bevételt könyvelhettek el szeptemberben, 6,2 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor. A vendéglátóhelyeken összesen 181 milliárd forint bevétel keletkezett, ami 10,3 százalékos növekedést jelent az előző év kilencedik hónapjához képest. Tudni kell, hogy szeptemberben 4,3 százalékos volt az infláció, ami a turizmusban is érzékelhető. A gazdasági tárca szerint a turizmus Magyarország egyik húzóágazata, amely hazánk GDP-jének 13 százalékát adja. 

Az is csütörtökön derült ki, hogy a hazai GDP a III. negyedévben is stagnált. Az ipar és a mezőgazdaság lefelé húzta a gazdaság teljesítményét, a szolgáltatások pedig felfelé. A csütörtöki adatközlés még csak előzetes, részletes adatokra csak egy jó hónap múlva számíthatunk – de a szolgáltatásokon belül a turizmushoz kapcsolódó területek is hozzájárulhattak ahhoz, hogy ne következzen be gazdasági visszaesés a negyedévben.

Segített a vénasszonyok nyara a turizmusnak szeptemberben

2025 szeptemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 8,3, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–szeptemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,2, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Költözzünk be egy börtönbe!

Budapest, Balaton, Parlament, Operaház, Várnegyed, Bazilika, esetleg romkocsma, kivilágos virradatig. Ezek a szinte kötelező turisztikai látnivalók Magyarországon. De az utóbbi években – mind a belföldiek, mind a külföldiek számára – új, turistáknak szóló programok, szolgáltatások születtek. Ezekből szemezgettünk.

