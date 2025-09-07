Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Csoda történik a magyar erdőkben – most kell kirándulni

A gímszarvasok nászával kezdetét veszi a szarvasbőgés időszaka a magyar erdőkben is – az Agrárminisztérium erdei túrázásra buzdít.

Idén is számos vezetett szarvasbőgés-hallgató túrával várják az érdeklődőket az állami erdészeti társaságok – emlékeztet közleményében az Agrárminisztérium. A túrák népszerűsége töretlen, a jelentős gímszarvas állománnyal rendelkező erdőgazdaságoknál már komoly tradíciója van a programsorozatnak. Sok helyen kisvasutazással kötik egybe az egyre több természetkedvelő látogatót vonzó kirándulásokat. A túrákat általában interaktív előadások előzik meg, ahol felkészült, tapasztalt erdész-vadász szakemberek mutatják be a vadgazdálkodás jelentőségét és a gímszarvasok életének meghatározó jelenségét, a szarvasbőgést. A szarvasok életének, viselkedésének bemutatásán túl előkerülnek a különféle bőgőkürtök is, amelyekkel az előadók élethűen imitálják az egyes hangokat.

Az Északerdő Zrt. Pálházán élményvonatot indít, az Egererdő Zrt. Felsőtárkányban szervez szarvasbőgő járatot, Annafürdőn éjszakai túrán vezetnek be az erdő titkaiba, míg a Vértes és Gerecse erdeiben jótékonysági túrák során élvezhetjük a különleges hangok kavalkádját. A Bakonyerdő Zrt. által kezelt erdőterületeken, a Bakony és a Balaton-felvidék erdeiben is elkezdődik a gímszarvasok násza, a szarvasbőgés időszaka. Zalaegerszeg környékén a Csömödéri Állami Erdei Vasút nyitott kocsijaiból hallgathatjuk közelebbről a bikák küzdelmét, Kaszón kisvasút zakatol végig a bőgő erdőkön, és a főváros környékén, a Pilisi Parkerdő szervez szentendrei és budapesti programokat. A nemzeti parkok, így a Duna–Dráva Béda-Karapancsán, vagy a Kiskunsági Őrjegben szintén esti programokkal készülnek.

Mit üzen a szarvasbőgés?

A gímbikák hangja egyszerre szerelmi vallomás és erőfitogtatás, mély, öblös bőgésükkel magukhoz hívják a teheneket, miközben figyelmeztetik riválisaikat is. A természet ebben az időszakban megmutatja legősibb arcát, a gímbikák először hanggal ütköznek meg egymással. Amennyiben hang alapján a másik hasonlóan erősnek ígérkezik, mint a csapatbika, úgy a kihívó felkeresi legyőzendő riválisát. A találkozás során felmérik az erőviszonyokat egy párhuzamos séta során, ahol egymás mellett ballagva, bőgve, agancsot mutogatva próbálják eldönteni, melyikük a rátermettebb, de ha kell, agancsaik összecsapásával döntik el a harcot.

Már nem tilos az erdőjárás vadászati idényben sem

A minisztérium emlékeztet: az erdőtörvény pontosította a vadászattal összefüggő szabályokat, és a korábbi gyakorlatot enyhítve lehetővé teszi a kijelölt túraútvonalak használatát a vadászati idényben is. Az állami erdészeti társaságok arra kérik az erdőlátogatókat, kirándulókat, hogy tájékozódjanak előre az időszakos korlátozásokról. A vezetett túrákon az erdész, vadász szakemberek biztosítják, hogy a látogatók biztonságban legyenek, miközben reális esélyük van meghallgatni a szarvasbőgést.

