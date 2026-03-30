2p
Turizmus Nepál Turizmus

Csúcs! Meredeken drágul a mászási engedély a Föld legmagasabb pontján

mfor.hu

Egyre több a mászók által okozott környezetszennyezés, ez is a díjemelés egyik oka.

A hegymászó- és trekkingturizmus kulcsfontosságú bevételi forrás az ország számára: tavaly 468 mászási engedélyt adtak ki az Everestre. Az ágazat több ezer embernek, köztük a serpáknak biztosít megélhetést, ugyanakkor biztonsági és környezeti kockázatokat is hordoz. A kormány ezért a forgalom korlátozását és a szabályozás szigorítását tervezi.

A tavasz a legkedvezőbb időszak a 7000 és 8000 méter feletti csúcsok megmászására. Nepál már kiadta az engedélyeket a többi között az Annapurnára és a Dhaulagirire, a Mount Everestre vonatkozó adatok azonban egyelőre nem ismertek. A legtöbb expedíció májusban zajlik. A mászási engedély díja jelentősen emelkedik:

a standard útvonalon személyenként 11 ezer dollárról 15 ezer dollárra nő.

Elszállítanák a szemetet

A reformcsomag környezetvédelmi elemeket is tartalmaz: létrehoznának egy állandó alapot a hulladékkezelés finanszírozására, és szigorítanák az előírásokat az expedíciók által hátrahagyott szemét elszállítására. A magashegyi régiókban felhalmozódott hulladék – műanyag, oxigénpalackok, sátrak, kötelek és emberi ürülék – egyre súlyosabb problémát jelent. ű

A kormány emellett ötéves akciótervet indított a hegyek megtisztítására, amelynek része, hogy a mászóknak dokumentálniuk kell a visszahozott hulladék mennyiségét. (MTI)

