Csúcsra pörgött a SZÉP-kártya decemberben

A SZÉP-kártya tavaly decemberben a családok kikapcsolódása mellett ünnepi vásárlásaikat is kiemelten támogatta. A kormány ugyanis 2025. december 1. és 2026. április 30. között lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlását SZÉP-kártyával. Az intézkedés eredményeként a kártyabirtokosok 15 milliárd forintot költöttek hideg élelmiszerre az év utolsó hónapjában. Így a decemberi költések 42 százalékkal múlták felül az egy évvel korábbit, és megközelítették a 61,6 milliárd forintot. A

karácsonyt és szilvesztert belföldi utazással is összekötő családokat pedig az is segítette, hogy a feltöltések összege is 19 százalékkal bővült az év tizenkettedik hónapjában, elérve a 91,6 milliárd forintot – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium

A kártyabirtokosok tavaly összesen 492 milliárd forintot költöttek a kártyáikról, ez közel 14 százalékkal haladta meg a 2024-es felhasználást. 2025 végén még közel 127 milliárd forint állt rendelkezésre a SZÉP-kártyákon, amely az idei év elején tovább élénkítheti a hazai utazási kedvet.