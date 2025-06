Csúnyán megdrágultak a balatoni strandok – íme, a legdrágább és legolcsóbb helyek!

A legdurvább emelést a fonyódi önkormányzat hajtotta végre, ahol plusz 47 százalékot tettek a tavalyi díjra. Igaz, a város 2019 óta most először igazította az árakat, és az 1400 forintos új díj még jóval alatta van a balatoni átlagnak és középárnak.

Az idén is az inflációt jelentősen meghaladó mértékben emelték a strandbelépők árát a balatoni önkormányzatok.

