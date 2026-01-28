1p
Turizmus belföldi turizmus Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Decemberben is szépen termelte a milliárdokat a turizmus

mfor.hu

14 százalékkal több lett a bevétel a szálláshelyeken, mint tavaly decemberben.

2025 decemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,2 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 12, a vendégéjszakáké 9,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2025. január-decemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 12 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Decemberben a belföldi vendégek száma 10, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 6,6 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 11 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 103,9 milliárd forint volt, folyó áron 14 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

2025. január-decemberben az előző év azonos időszakához képest a turisztikai szálláshelyeken 7,3 százalékkal több, összesen 19,5 millió vendéget regisztráltak. 

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.

Az igazi nyeremény: fiatal tervezők pillanthattak be két budapesti hotel kulisszái mögé

Miképp találkozhat a fiatal designtehetség, a kortárs szállodai gondolkodás és egy nap mint nap működő vendégváró tér? A Junior Klasszis TopDesign formaruha-pályázat díjazottjai már tudják.

Naponta repülhetünk eredeti brassóit enni március végétől

Naponta repülhetünk eredeti brassóit enni március végétől

Zöldmezős repülőtérre.

Kár, hogy bezárt jónéhány budapesti gyógyfürdő

Nehéz idők járnak azokra a svéd turistákra, akik Budapesten úszni akarnak – írja az egyik svéd napilap. Ami egyrészt azt jelzi, hogy felfedezték fővárosunkat ilyen megközelítésből is – és nem tegnap –, másrészt azt sejteti, hogy egy jelentős potenciálú piac marad aktuális információk és szolgáltatások nélkül. Persze nem úszásra gondolnak ők elsősorban – ezt talán rosszul fordította a lap, néhány külföldi influenszer megfigyeléseit idézve –, mert az igazi attrakció számukra, mint ahogy általában a skandináv turistáknak, a gyógyfürdő.

Tényleg Budapest lenne a világ közepe?

Tényleg Budapest lenne a világ közepe?

Összehasonlítottuk a régiós fővárosok reptereinek forgalmi adatait, ami árnyalja a Ferihegyről érkező sikerjelentést.

Fordulópont a vendéglátásban: Nagy Mártont éltetik az éttermek

Fordulópont a vendéglátásban: Nagy Mártont éltetik az éttermek

A Magyar Étterem Szövetség üdvözli azt az intézkedéscsomagot, amelyet a kormány az éttermek és a vendéglátóipar támogatására jelentett be. A döntés több olyan ponton ad érdemi választ a szektor régóta fennálló problémáira.

Még több magyar repült 2025-ben

13 százalékkal többet repültek honfitársaink 2025-ben, mint 2024-ben és 540 különböző várost fedeztek fel a Kiwi.com foglalási adatai alapján. 

Mintegy 1,52 milliárd ember utazott világszerte tavaly

Mintegy 1,52 milliárd ember utazott világszerte tavaly

A nemzetközi idegenforgalmi bevételek is nőttek.

Megnyitják a pénzcsapot – egy hetet kell várnia az érintetteknek

Megnyitják a pénzcsapot – egy hetet kell várnia az érintetteknek

Kiegészítő pályázat a Kisfaludy-pénzekhez.

Komoly pénzbüntetést kaphat, aki papucsban indul túrázni

Az olaszoknak mintha kezdene elege lenni a turistákból, jóllehet, az ország gazdasága jelentős mértékben a turizmusra épül. De ma már reklám nélkül is özönlenek a külföldi látogatók, akik sokszor bajt okoznak és nemcsak a műemlékeket rongálják meg, vagy épp teszik tönkre Velence hangulatát. Ezért az olasz hatóságok újfajta pénzbüntetéseket vezettek be a túrázók megregulázására.

Mészáros Lőrinc szállodalánca folyamatosan figyeli, hogy kit vegyen meg 2026-ban

Mészáros Lőrinc szállodalánca idén is non-stop azt pásztázza, hogy mit vegyenek meg

A turizmus pörög, a Hunguest egyértelmű célja idén is a bővülés. Itthon és külföldön is.

