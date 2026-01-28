Decemberben is szépen termelte a milliárdokat a turizmus

2025 decemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,2 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 12, a vendégéjszakáké 9,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2025. január-decemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 12 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Decemberben a belföldi vendégek száma 10, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 6,6 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A külföldi vendégek száma 13, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 11 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 103,9 milliárd forint volt, folyó áron 14 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

2025. január-decemberben az előző év azonos időszakához képest a turisztikai szálláshelyeken 7,3 százalékkal több, összesen 19,5 millió vendéget regisztráltak.

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.