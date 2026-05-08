Döbbenetes árakkal találkozhatnak a budapesti BL-döntőre érkező szurkolók

Több százezres, illetve milliós szállásárakat talált a 444 Budapest belvárosában a Bajnokok Ligája-döntő hétvégéjére. A mérkőzést a londoni Arsenal és a Paris Saint-Germain játssza május 30-án este a Puskás Arénában.

A végső párosítás ezen a héten alakult ki, korábban tehát csak az optimistább szurkolók foglalhattak budapesti szállást. A londoni szurkolók hozzászokhattak a 2200 fontos (több mint 900 ezer forintos) havi bérleti díjhoz, a brit fővárosban ugyanis ennyi a medián. A párizsiak is jól ismerik, milyen, amikor egy ingatlan négyzetmétere 10 ezer euró (3 millió 550 ezer forint), a városi átlag ugyanis ezt közelíti. A budapesti szállásárakon azonban ők is elképedhettek.

A 444 újságírója jellemzően 700 ezer és 2 millió forint közötti szállásárakat talált két éjszakára, néhány kiugró kivétellel. A VIII. kerületi Szentkirályi utcában például valaki több mint 3 millió 320 ezer forintért hirdeti a szállását a mérkőzés hétvégéjére, a Wesselényi utcai 556 ezer forint pedig a legolcsóbb szállás a belváros térképén. Az Airbnb-piacon félmillió forinttól hétmillióig terjed a skála.

A BL-döntő hétvégéjére már nem lehet ötcsillagos szállodai szobát foglalni Budapestre, a többi szállás árát ez is felfelé húzhatja.