Downton Abbey, magyar módra: ötórai tea a grófnővel

Lehet itt sétálni a gyönyörűen gondozott parkban, jó időben piknikkosárral letelepedni, ötórai

teát kortyolgatni, édes kis francia madeleine sütiket majszolni, vagy éppen csapatépítésen bort

kóstolni és mulatni.

Dicső múlt, hányatott sors

No meg lakni is, hiszen elegáns szálloda, látogatóközpont, fine dining étterem, gasztro

műhely nyújt komplex élményt, a szakszerű idegenvezetés mellett.

A 9. században, klasszicista és eklektikus stílusban létrehozott épületegyüttest a Károlyi

családból származó Károlyi György építtette, Henrich Koch és Ybl Miklós tervezték. A birtok

első tulajdonosa 1691-től a Hochburg család volt, majd leányágon a Berényi, később a

Perényi família örökölte.1853-ban vásárolták meg a hatalmas ingatlant Károlyiék.

Vállalati üdülő volt és görög menekültek otthona

A háborúban teljesen kirabolták a kastélyt, a gazdag könyvtárat is beleértve. A II. világháborút követően a birtokot elvették a tulajdonosoktól, és kártalanítás nélkül államosították az épületegyüttest. 1946-tól a Fővárosi Gázművek üdülőjeként működött, 1949-ben görög gyerekek menekültotthonának jelölték ki. Majd állami nevelőotthonként működött, egészen az 1980-as évekig.

A rendszerváltás után a kastély a Műemlékek Állami Gondnoksága (MÁG) kezelésébe került. 1997-ben a Párizsban élő Károlyi György által létrehozott Károlyi József Alapítvány és a MÁG együttműködési szerződést kötött a kastély közös felújítására és hasznosítására. Európai uniós támogatással elkezdődött a felújítás és bővítés, ami a mai napig tart. A régi istállókból alakították ki a nemrég átadott Látogatóközpontot. Jelenleg a kastélyban működő kulturális találkozóközpont tagja az Európai Kulturális Találkozóközpontok Hálózatának.

A sárga ötven árnyalata

A kastély egész évben nyitva áll a látogatók számára, állandó és időszaki kiállításokat lehet itt megtekinteni. Gyakran rendeznek itt konferenciákat, gyertyafényes koncerteket, de nagyon népszerűek a hagyományosan június első hétvégéjén megrendezésre kerülő Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok is.

Az 50 hektáros park valójában egy gazdag arborétum. Több, mint 150 éves fenyők, hársak, tölgyek és gesztenyék magasodnak itt, még ősz végén is mindenütt virágok díszlenek, méghozzá szín szerint kiválasztva: a halványsárga külső falfelületű kastély pompáját kiemelik a sárga őszirózsabokrok, akárcsak az ebédlő asztalán a hasonló árnyalatú gerberák. Sétányok, tavacska, hidak elevenítik meg a hajdani grófi birtok szépségét. 2014-ben uniós források felhasználásával, mintegy 240 millió forintból kezdődött meg a kastélypark felújítása.

Receptgyűjtemény és történelemkönyv

Amikor pár hete ott jártam, Angelica Károlyi grófnő üdvözölt, majd közelebb invitált,, melengető téli csemegék - forralt bor, puncs, gesztenye, sütőtök - kóstolására. A meghívás egy különleges szakácskönyv bemutatására szólt – bár nem is receptgyűjtemény ez igazából, hanem inkább történelemkönyv, hiszen tartalmazza a szerteágazó dinasztia történetét is.

A számos nyelven tökéletesen beszélő hölgy sok időt tölt Magyarországon, de legalább annyit Párizsban is, hiszen a férje Magyarország párizsi nagykövete volt. Nem véletlen, hogy oly sok a francia elem a könyvben felvonultatott fogásokban. No meg azért is, mert a II. világháború után, kénytelenek voltak elhagyni az országot, és Franciaország lett az állandó tartózkodási helyük.

Szenespincéből gasztronómiai műhely

Évtizedek óta szívügye a családnak, és személyesen Angelicának, a sok történelmi vihart megélt kastély rendbehozatala, gazdag kulturális és turisztikai programokkal való megtöltése. A járványidőszak miatti zárva tartás adott időt arra is, hogy dolgozzon a könyvön, melynek címe: Hagyományos és új ízek a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban.

Érdemes ellátogatni Fehérvárcsurgóra. Például a kastély miatt, de más érdekességek is vannak. Fotó: Borbély Ádám / fehervarcsurgo.hu Mintha a Downton Abbey világába lépnénk be – csak éppen magyar, meg egy kicsit francia módra. Ami azért is unikális, mert a magyarországi főúri családok konyhaművészetéről csak itt-ott találunk szemelvényeket, főleg archív szakácskönyvekben. A könyv nem csupán a családi receptek átdolgozását tartalmazza, hanem újakat is, amelyeket egytől-egyig Varga Gergely séf kreált. Az eseményen Pauer Péter séf közreműködésével néhány fogás is elkészült, a hajdani óriási szenespincéből átvarázsolt Károlyi Gasztro Műhelyben. Ez valójában egy látványkonyha, főzőiskola, és oktatóközpont egyben.

Francia receptek és magyar alapanyagok

A klasszikus magyar alapanyagok és a francia hatás egyesülnek itt, miközben a régi családi

recepteket újra gondolták. A fogások érdekessége, hogy a nevük megőrzi, kinek volt a

kedvenc étke a családban. Külön fejezetet kap a kastély éttermének receptgyűjteménye,

Mindeme finomságokat a kastélyban lakók is megkóstolhatják, ugyanis a csodálatos park

közepén álló és egyre bővülő-fejlődő kastélyban bárki lakhat: az itt működő szállodát és

ínyenc éttermet az Accent Hotels üzemelteti.

A kastély és közvetlen környezetének felújításával a Közép-Dunántúlon olyan turisztikai

helyszín jött létre, amely a reformkortól egészen napjainkig bemutatja Gróf Károlyi György

leszármazottjainak történetét, a magyar kultúrával, zenével és színházzal kapcsolatos

tevékenységeit, valamint utazásaikat a nagyvilágban.

Istállóból látogatóközpont

Ha már túl vagyunk a botanikai sétán és a romantikus hintózáson, és az ötven hektáros

kastélyparkot is bejártuk, akkor irány a nem rég felújított, eredetileg istállóépületként

funkcionáló Látogatóközpont, ahol megtekinthetjük ismeretterjesztő filmeken, korabeli

filmhíradókon a Károlyi család históriáját, és tanulmányozhatjuk a családfát. Ugyanitt modern

greenbox technikával lehet korhű fotókat készíteni, akár jelmezek felvételével is, hogy még

inkább azonosulni tudjunk az adott korszakkal.

A túra a kastélyépületben már idegenvezető közreműködésével folytatódik, a történelmi

enteriőrök, bútorok és műtárgyak között. A bútorok nem eredetiek, hiszen azokat a háborúban

tönkretették, ellopták, felégették. A magyar, angol, francia vagy német nyelven is választható

vezetett látogatás a kápolnából indulva, a pincétől egészen a manzárd szintig tart.

Boldogító igenek romantikus helyszíne

A gyerekek a történelmi játszószobában, nyáron a játszótéren és a mezítlábas ösvényen

fedezhetik fel a játék örömét. Az általános iskolás osztályokat múzeumpedagógiai

foglalkozásokkal, a középiskolásokat interaktív történelemórákkal várják a kastély

művészettörténész munkatársai. Felnőtteknek a manzárd szinten elhelyezett interaktív golfpálya nyújthat érdekes kikapcsolódást. A kastély egyben népszerű esküvői helyszín, érthetően, hiszen autentikus a környezet. De megejtően romantikus az ötórai tea intézménye is, vagy éppen a piknikkosárral a parkba való leheveredés élménye is.