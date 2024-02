Drasztikus áremelkedést tapasztalhatnak a tengerhajózás szerelmesei

A másfél-két éve tartó - és úgy tűnik, nem lankadó! - utazási őrületnek köszönhetően a kezüket dörzsölik a nagy hajóstársaságok is. Már tavaly év végén érezni lehetett, hogy a 2024-es évben minden eddiginél többen akarnak hajókázni, egy-két vagy többhetes útra indulni egy-egy nagy tengerjáró fedélzetén. Az idei nyárra szóló előfoglalások meglódultak, az árak pedig januártól erőteljes emelkedésbe csaptak át. Ezért árcsökkentésre, akciókra vagy last-minute ajánlatokra várni úgy tűnik, felesleges. Az egyhetes hajókázás egy főre eső költsége még a legszerényebb, ablak nélküli kabinban is 1000 eurótól - körülbelül 400 ezer forint! - indul, de felső határ a csillagos ég!

Meglódultak az idei nyárra szóló előfoglalások. Fotó: Depositphotos

A világ tengerhajózási ipara és ennek forgalma ugyan évente 12 százalékkal bővül, de az igények még ezt is felülmúlják. S ez nem is csoda, hiszen egy nyolcnapos Földközi-tengeri hajóút egy négytagú családnak tavaly akár 1500 euróból - azaz 600 ezer forintból - is kihozható volt persze utószezonban. Ezért a vendégek szállást, és korlátlan étkezést kapnak, arról nem is beszélve, hogy az úszó szállodákban vízi élményparkok, zenés szórakozóhelyek és esténként showműsorok is várják a vendégeket. Arról nem is szólva, hogy az út során szinte minden nap más városban kötnek ki. A közelmúltban felavatott "megahajók" - ilyen például a iCon of the Seas vagy a Wonder of the Seas tengerjárók - már 6-8 ezer vendéget képesek befogadni egy-egy út alkalmával. A piac 80 százalékát négy hajóstársaság - Carnival, Royal Caribean, MSC, Norwegian - uralja. A Carnival flottája ma már több mint 100 hajóból áll. A világ tengerhajózási piacát - is - az USA dominálja, részesedése 50 százalék feletti - éves forgalmát pedig 17,2 milliárd dollárra becsülik. Nem csoda tehát, hogy a hajóépítő cégek tele vannak megrendelésekkel!

A hajózási iparág lendülete az elmúlt egy-másfél évtizedben a Covid-járványt kivéve töretlen maradt. A magyar utasok számát minimum évi 50-60 ezer közöttire teszik, de van olyan szakértő, aki ennek a duplájára taksálja a magyar tengerhajózók számát - a bizonytalanság abból fakad, hogy az utasok egy jelentős része közvetlenül a netről rendel utat a hajóstársaságoktól vagy külföldi irodáktól. (A szerző saját tapasztalatból tudja, hogy a magyar irodák mellett/helyett érdemes például amerikai honlapokat is felütni, mert megesik, hogy ott még van olyan hajóutakra is hely, amire Európában már nem árusítanak. Ráadásul az ottani árak jóval, akár 10-15 százalékkal is az európaiak alatt maradnak.)

Kapcsolódó cikk A XXI. század Titanicjai – Új korszak a tengerhajózásban A Ritz Carlton Yacht Collection első hajója, az Evrima, októberben száll vízre a Földközi-tengeren, és ezzel új korszakát nyitja meg a luxus hajóutaknak.

A magyar piacot jól ismerő Tarnóczi Barna szerint nálunk az ár a meghatározó. A Tensi igazgatója szerint ugyanakkor némi átrendeződés volt a hazai piacon - az infláció és az áremelkedések miatt jelentős lemorzsolódás érzékelhető az alsóbb szegmensben. Nem osztja ezt az értékelést Romhányi Péter. Az utazom.com hajózási részlegének vezetője szerint a piac alsó harmadában továbbra is élénk a kereslet, a csökkenés inkább a középosztály foglalásainál érezhető. Az utasforgalom náluk tavaly 10-15 százalékkal nőtt, míg ugyanez értékben 10 százalékkal emelkedett.

A piacvezető az olasz MSC, amely piaci részarányát 40 százalékra teszik, a második a szintén olasznak számító, ám az amerikai Carnival részeként működő Costa - együttes súlyuk közel 70 százalék a magyar piacon. A felsőbb kategóriát képviselő Royal Caribbean, a Norwegian vagy a Celebrity magasabb áraik miatt is kisebbek.

Tavaly egy egyhetes földközi tengerre szóló utat még kis szerencsével ki lehetett fogni személyenként akár 400-500 euróért, de a mostani trendet látva az idei nyárra ilyen kedvező ajánlatok nem lesznek. A legolcsóbb jegyet a belső, ablak nélküli kabinokra lehet kapni. A “megfizethető” kategóriába tartozó MSC belső kabinját idén nyáron 1000 euró alatt nem lehet kifogni - személyenként és hetenként. A legújabb tengerjárónak számít Icon of the Seas esetében ugyanilyen kiruccanásért 3500 eurót számláznak - igaz, ezt teraszos kabinban és szintén személyenként.

A balkonos-teraszos kabinok - főleg a magasabb szinteken lévők - ára szinte mindenütt nagyot emelkedett, a belső ablak nélküli szobákat főleg a kiskeresetű és családos utazók választják - lévén ezek a legolcsóbbak. És akkor még nem beszéltünk a szolgáltatásokról. A jegyár ugyanis nem tartalmazza a “kötelező” borravalót, a különféle italcsomagokat és az internethasználati díjat. Ez utóbbi mértéke különösen mellbevágó: akár napi (!) 40 euróba is fájhat. A szárazföldi túrákért, kirándulásokért is külön kell fizetni, és mindehhez járul a kikötő megközelítésének költsége. A magyar utazók számára a legközelebb Velence vagy Trieszt van, de Róma vagy Genova is könnyen elérhető repülővel. A gyerekes szülők számára nagyon vonzó az, hogy a 12 év alatti gyerekekért nem kérnek pénzt vagy csak a felnőtt tarifa töredékét. Így nem csoda, hogy az úszó monstrumok fedélzetén sokszáz gyermek zajong - élvezi a csúszdák és medencék világát.

A magyar utasok fókuszában érthetően a nyári szezon - és ezen belül a Földközi tenger van. A korábbi években növekvő népszerűségű dubaji indulású hajóutak a gázai háború miatt egyre kevésbé kapósak. A téli-tavaszi időszakban domináns karib-tengeri hajókázások lendületét pedig a magyar utazókra vonatkozó megszigorodott ESTA-előírások fékezik. Az USA-ba érvényes elektronikus beutazási engedély, az ESTA érvényességét tavaly egy évre és egy alkalomra szűkítette le a washingtoni kormányzat, így a Floridában induló hajóutakra a magyar utasoknak csak macerás, ESTA-engedélyeztetést követően van lehetőségük. A helyzetet bonyolítja, hogy más és más előírást tartanak érvényesnek a nagy amerikai hajóstársaságok. Van ahol egyhetes út esetében eltekintenek a második ESTA engedélytől, míg mások megkövetelik azt.