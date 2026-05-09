Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Dugó a világ tetején? Egymás sarkát taposhatják a hegymászók a Mount Everesten

Rekordszámú engedélyt adott ki Nepál a Mount Everest megmászására az idei tavaszi szezonban.

Május 8-ig 492 hegymászó kapott engedélyt a világ legmagasabb hegycsúcsának meghódítására – közölték pénteken a nepáli hatóságok. A növekvő forgalom miatt ugyanakkor ismét felmerültek a túlzsúfoltsággal kapcsolatos biztonsági aggályok.

A nepáli turisztikai hivatal (Department of Tourism, DoT) adatai szerint az Everestre kiadott engedélyekből eddig több mint 7,1 millió dollár bevétele származott az országnak. Az előző rekordot 2023-ban jegyezték fel 478 engedéllyel, míg tavaly 468 mászási engedélyt adtak ki.

A teljes idei hegymászószezonban Nepál 30 hegycsúcsra összesen 1134 engedélyt bocsátott ki, ami több mint 8,3 millió dollár rekordbevételt eredményezett.

Himal Gautam, a DoT szóvivője történelmi jelentőségűnek nevezte az idei szezont. Mint a dpa német hírügynökségnek elmondta, a tavaly szeptemberi nepáli zavargások, valamint az izraeli-iráni konfliktus ellenére is rekordmennyiségű kérelmet nyújtottak be a hegymászók. A rekord egyik oka, hogy Kína lezárta az Everest tibeti oldaláról vezető útvonalat. A hivatalos adatok alapján idén a legtöbb jelentkező Kínából érkezett, őket az Egyesült Államokból és Indiából érkező hegymászók követik.

Nem lesz könnyű ilyen fotót csinálni a Mount Everest környékén, ahol nincs más a képen...
Dugóba keveredhetnek a hegymászók a világ tetején

A Mount Everest idei mászószezonja jelentős késéssel indult. A Khumbu-jégzuhatag térségében egy instabil, omlásveszélyes jégtorony (sérac) akadályozta az útvonal kiépítését. Gautam közlése szerint péntek estére serpák és más szakemberek megnyitották az útvonalat a 7906 méteren fekvő 4-es táborig, és elhelyezték a biztosítóköteleket.

A késedelmek miatt szakértők attól tartanak, hogy a rövid májusi időjárási ablakban egyszerre túl sok hegymászó próbálhat feljutni a csúcsra. Korábban a torlódások miatt a mászók órákra rekedtek az úgynevezett „halálzónában”, ahol az alacsony oxigénszint életveszélyes körülményeket teremt.

Döbbenetes árakkal találkozhatnak a budapesti BL-döntőre érkező szurkolók

A Bajnokok Ligája döntő párosítása ezen a héten alakult ki, de azok a szurkolók, akik most foglalnának szállást, elképesztő árakkal találkozhatnak. Az 500 ezer forint körüli ár két éjszakára már jónak számít, az internetes oldalakon gyakoriak a milliós ajánlatok.

Izzadhatnak a légitársaságok: nem kibúvó a magas kerozinár

Nem elég indok, hogy drága a nafta.

Már nem kell belépő: ingyen csobbanhat ezen a strandon

Már a strandszezon kezdetétől ingyenessé vált a hely.

Bővítheti a kerozintároló kapacitását a Budapest Airport

Jelenleg négy-öt napra elegendő üzemanyagot lehet tárolni a budapesti repülőtéren, de vizsgálják a tárolókapacitás bővítésének lehetőségeit. A nyári csúcsidőszakban több fogyhat az eleve hiánycikknek számító repülőgép-üzemanyagból.

Sztrájkhullám a légi közlekedésben: budapesti járatokat is töröl a Lufthansa és az olasz irányítás

Budapestet is elérte a légi közlekedési sztrájk: a Lufthansa személyzetének munkabeszüntetése és az olasz légiirányítás akciója miatt több járat törlésére és fennakadásokra kell számítani. A Budapest Airport szerint több ezer utast érinthetnek a pénteki kiesések.

Turisztikai vonzerő? Olcsón is csak félházzal mentek a hazai szállodák

Februárban országos szinten a szállodák szobafoglaltsága 51,2 százalék volt. 

Lebuktak az utazási irodák, durva hibákat találtak

