Durván nekiindulnak az emberek a pünkösdi hosszú hétvégén

Kiemelték, a vidéki szálláshelyek számíthatnak a vendégforgalom mintegy 70 százalékára, míg az előfoglalások több mint 30 százaléka a fővárosba szól, mind a hazai, mind a nemzetközi turisták körében a Balaton a legnépszerűbb vidéki úti cél.

Az MTÜ közölte, a tavaszi aktív turizmus kampányának és a május közepén indult erőteljes nyári marketing kommunikációjának hatására megélénkült az utazókedv, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban már most több éjszakát regisztráltak a belföldiektől, mint tavaly ilyenkor pünkösd előtt.

Jó lesz az idő, a Balatont is elözönli a sok turista. Fotó: Mfor

Juhász Szabolcs, az MTÜ szakmai igazgatója a közleményben rámutatott arra, hogy az év első harmadának trendje folytatódik a nemzetközi vendégforgalom belföldit meghaladó mértékű növekedésével a május végi hosszú hétvégét tekintve is. Az előző évben az ünnep előtt regisztrálthoz képest most például 7 százalékkal több a külföldi előfoglalás.

Hozzátette, az Európa-liga hónap végi, budapesti döntőjére érkező versenyzők és szurkolók is hozzájárulnak majd ahhoz, hogy ismét egy erős májust zárjanak.

Az MTÜ közleményében részletezte, hogy a hosszú hétvége foglalásainak 37 százalékát külföldiektől, 63 százalékát belföldiektől regisztrálták. Budapesten a külföldi foglalások aránya 67 százalékos, vidéken az arány éppen fordított, a fővároson kívüli desztinációkban 77 százalékos aránnyal a belföldiek lesznek többségben.

Az európai turisztikai hivatalokat tömörítő szervezet, a European Travel Commission szerint a vízparti pihenés számít az európai turisták legjobban kedvelt szabadidős tevékenységének, amit a városlátogatás, valamint a kultúra és örökségek meglátogatása követ. Ezzel összhangban mind a bel- mind a külföldi turisták körében látható a trend, hogy Budapest után a legkeresettebb úticélok a fürdőélményt is kínáló vidéki települések - írták a közleményben.

Részletezték, hogy a külföldiek közül elsősorban Hévízen, Bükön, Siófokon, Hajdúszoboszlón pihennek majd, a belföldiek viszont leginkább Balatonfüredet, Siófokot, Hajdúszoboszlót és Zalakarost részesítik előnyben pünkösdkor Budapest mellett.

A szálláshelyek nemcsak nagyobb vendégforgalomra, magasabb bevételekre is számíthatnak. A belföldi vendégek pihenését a SZÉP kártyákon elköltésre váró 113 milliárd forintnyi összeg is segíti. A várhatóan a kedvező időjárási körülmények is tovább növelik az előző évesnél aktívabb foglalási kedvet - tájékoztatott az MTÜ közleményében.