Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Egy nagy pozitívuma biztosan volt október 23-nak

Az októberi négynapos pihenő idején rekordszámú, 317 ezer vendég 611 ezer vendégéjszakát töltött hazai tájakon a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint – közölte a Visit Hungar ypénteken.

Különösen a magyarok utazási kedve volt kimagasló a közlemény szerint, a vendégéjszakák több mint 61 százaléka magyar vendégektől származott: 184 ezren keltek útra, és 375 ezer éjszakát töltöttek el a hazai szálláshelyeken.

A hosszú hétvége nyertesei elsősorban a vidéki szolgáltatók voltak, az összes szálláshelyi bevétel 64 százaléka, 9,4 milliárd forint náluk keletkezett. A vidéki szálláshelyi bevételek 42 százalékkal emelkedtek.

Október 22. és 25. között a legnépszerűbb vidéki úti célok a Balaton után a Mátra-Bükk, Budapest környéke, Debrecen és térsége, valamint Tokaj és Nyíregyháza térsége voltak, a települések közül pedig Hajdúszoboszló, Hévíz és Eger – közölték. A külföldi turisták nagy része a fővárosban pihent, ahová a legnagyobb számban az Egyesült Királyságból, Németországból, Olaszországból, Csehországból és Izraelből érkeztek. Vidékre Csehországból, Németországból, Romániából, Ausztriából és Szlovákiából érkeztek a legtöbben. Ők elsősorban a Balatont, illetve Bük-Sárvárt és Győr-Pannonhalmát keresték, a települések közül pedig legszívesebben fürdővárosainkat, Hévízt, Büköt és Sárvárt választották.

A vendégek többsége (56 százalék) szállodákban szállt meg. A hotelek között a négycsillagos szállodák bizonyultak a legnépszerűbbnek, a vendégek 59 százaléka választott ilyen típusú szállást. A magán- és egyéb szálláshelyek is jelentős forgalmat bonyolítottak, a vendégek 31 százaléka itt foglalt szállást.

A kiemelkedő vidéki vendégforgalomnak köszönhetően az ünnepi hosszú hétvége bevételi rekordot is hozott: országosan 14,8 milliárd forinttal gazdagította a szálláshelyeket – írták.

(MTI)

 

