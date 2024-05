Elképesztő, hogy mi folyik már megint az Everesten, újabb hegymászók is odavesztek

Nem kutatnak tovább a Mount Everesten néhány napja eltűnt brit hegymászó és nepáli vezetője után. Dan Paterson és Pastenji Sherpa az utolsó hírek szerint kedden hajnalban ért fel a világ legmagasabb csúcsára, onnan azonban már nem jutottak vissza az alaptáborba. Emlékezhetünk, majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt tűnt el az oxigén és segítő nélkül csúcstámadásra induló Suhajda Szilárd az Everesten, vele kapcsolatban is még napokig élt a remény, hogy valahogy mégiscsak lejutott a biztonságot jelentő utolsó alaptáborig.

Közben egy szerdán eltűnt kenyai mászó holttestét találták meg csupán 19 méterrel a csúcs alatt, az ő segítőjéről sincs hír. Egy nepáli mászó pedig csütörtökön halt bele a magassági betegség okozta szövődményekbe. Ő szerda hajnalban ért fel a csúcsra, és onnan még vissza tudott ereszkedni az utolsó tábor közelébe, azonban 8300 méteres magasság környékén elvesztette eszméletét, és már nem tért magához.

Az Everestre idén is több százan igyekeznek feljutni, és a héten a kedvező időjárás miatt egyszerre rengetegen indultak csúcstámadásra egyszerre. Emiatt a csúcs közelében készült felvételeken is láthatóan jókora "dugók" alakultak ki az előre rögzített kötelek mentén.

The queue to summit Mt. Everest yesterday.



Approximately 800 people attempt to climb Everest annually.



The causes of the jams are all related to the short weather windows, the date when ropes are fixed and the slow, inexperienced climbers.pic.twitter.com/142YQ76dVP