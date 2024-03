Elszabadulnak a csomagdíjak, sokat kell matekozni, mi, mennyibe fáj

Az amerikai United Airlines Denverből Dallasba március végi utazással 91 dollárért (33 ezer forint) kínál retúrjegyeket, ami elég alacsony árat jelent az ottani piacon. Nem ilyen rózsaszínű azonban a kép, hogy egy csomag szállításának díja, majdnem ugyanennyibe, 80 dollárba (29 ezer forint) kerül – kezdte a repülés tavaszi-nyári költségeinek elemzését a CNN.

Drága mulatság lehet a csomag. Fotó: Depositphotos

Az American Airlines a napokban jelentette be, hogy öt dollárral emeli csomagdíját. Online fizetés esetén 35, ezenkívül 40 dollár az alapdíj. A fapados vállalatoknál (JetBlue, Alaska Airlines) hasonló a helyzet. Egyelőre a Southwest Airlines az egyetlen, amely nem emelte poggyászdíját. Ezek a költségek megszokottá váltak az elmúlt években, pedig 2008-ig egyáltalán nem léteztek. Az American akkor vezetett be 15 dolláros poggyászdíjat. Emellett emelték a túlsúlyért fizetendő összegeket is jellemzően 50 font (22,6 kilogramm) súly felett. Az USA-ban a külön költségeknek van egy nagy előnyük a jegyárakkal szemben a légitársaságok nézőpontjából.

A repülőjegyek árát 7,5 százalékos jövedéki adó terheli, míg az egyéb szolgáltatási díjak esetén nem kell ezzel számolniuk. Magyarán egymilliárd dollár árbevétel esetén 75 milliót spórolhatnak meg, ha ezt nem jegyeladáson érik el. A washingtoni közlekedési minisztérium legfrissebb adatai szerint 2022-ben 6,8 milliárd dollárt kaszáltak a cégek a csomagdíjon. Ez 17 százalékkal több a koronavírus-járvány előtti utolsó békeévben, 2019-ben elért összegnél. Egy 2020-as adat szerint a hagyományos légitársaságok árbevételének négy százalékát hozta a poggyászdíj, míg a fapadosok esetén 21 százalék volt ez az arány. Mellékszála a dolognak, hogy az ezen a téren nyújtott kedvezményekkel ösztönözhetik utasaikat, hogy visszatérjenek hozzájuk.

Mindezt látva egyes közgazdászok felvetették, hogy be kellene tiltani a csomagdíjhoz hasonló külön költségek felszámolását a légit társaságoknak. Mások azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy ez esetben a jegyárak emelkednének, nyilván az említett jövedéki adóval együtt. Ezzel együtt kissé zavarja a szakértőket, hogy miközben a poggyászdíjak növelését azzal indokolják a cégek, hogy nőnek a munkaerőköltségeik, valójában tetszésük szerint növelhetik az utazásnak ezt a költségét.