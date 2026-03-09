Érik a pofon: tömegével fordulhatnak el a turizmustól ebben a régióban

A Perzsa-öbölben dúló háború hatására:

11–27 százalékkal csökkenhet a nemzetközi turisták száma a Közel-Keleten 2026-ban, ami 23–38 millióval kevesebb látogatót jelenthet a régióban.

A turizmus online nemzetközi adatokra hivatkozva azt írja: a turisták költése 34–56 milliárd dollárral is visszaeshet.

Ez különösen érzékenyen érintheti az adott régió turisztikai szegmensét, mert ez az utóbbi években gyorsan nőtt: 2025-ben mintegy 100 millió turista érkezett a Közel-Keletre, ami a világ turizmusának közel 7 százalékát jelentette.

