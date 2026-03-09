1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Turizmus Iráni válság Turizmus

Érik a pofon: tömegével fordulhatnak el a turizmustól ebben a régióban

mfor.hu

Nem csoda azok után, amin most keresztülmennek. 

A Perzsa-öbölben dúló háború hatására:

11–27 százalékkal csökkenhet a nemzetközi turisták száma a Közel-Keleten 2026-ban, ami 23–38 millióval kevesebb látogatót jelenthet a régióban.

A turizmus online nemzetközi adatokra hivatkozva azt írja: a turisták költése 34–56 milliárd dollárral is visszaeshet.

Ez különösen érzékenyen érintheti az adott régió turisztikai szegmensét, mert ez az utóbbi években gyorsan nőtt: 2025-ben mintegy 100 millió turista érkezett a Közel-Keletre, ami a világ turizmusának közel 7 százalékát jelentette.

A teljes cikk a Klasszis Média együttműködő partnere, a Turizmus Online oldalán olvasható el.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Összeomlóban a közel-keleti turizmus: sorra lépnek a nagy utazásszervezők

Összeomlóban a közel-keleti turizmus: sorra lépnek a nagy utazásszervezők

Más úticélokra próbálják átterelni az utasokat.

A digitalizáció már a vendéglátósoknál is beköszöntött

A digitalizáció már a vendéglátósoknál is beköszöntött

Egy új megoldás révén a vendéglátóhelyeken a kiszolgálás teljes működését egy integrált rendszerbe lehet szervezni, a rendelésfelvételtől a fizetésen át az adminisztrációig. A termékbevezetés célja, hogy a széttagolt, párhuzamos rendszerek és hardverek helyett átláthatóbb, hatékonyabb és üzletileg fenntarthatóbb működést biztosítson az ágazat szereplői számára.
A nagy európai utaztatók törölték a közel-keleti utakat

A nagy európai utaztatók törölték a közel-keleti utakat

Ingyenes átfoglalás vagy teljes visszatérítés áll az érintett utasok rendelkezésére.

Kiderült, hova, hány napra és mennyiért utazunk idén tavasszal

Kiderült, hova, hány napra és mennyiért utazunk idén tavasszal

A foglalások 60 százalék két fő részére szól. Friss adatokat közölt a Szallas.hu.

Megjelent a rendelet, fontos ügyben döntött a kormány a vendéglátásban

Megjelent a rendelet, fontos ügyben döntött a kormány a vendéglátásban

A cukrászdák üzemeltetői örülhetnek.

Lepd meg magad, ha más nem fog! Valentin-napi tippek pároknak és szingliknek is

A világ fejlett országaiban egyre többen élnek egyedül – fiatalon is –, ezért úgy döntöttek a Valentin-napi „iparág” képviselői, hogy őket is megcélozzák. A trend kezd beszivárogni Magyarországra is, miközben szokatlan ajándékok vásárlását ösztönzik a kereskedők. Gyakorlatilag minden eladható a boldog párkapcsolat jelszavával, még az egyedül élés is.

Papírmentes áfa-ügyintézés: jön a NAV újítása a reptéren

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szerdán bemutatták azt az új elektronikus rendszert, amely a külföldi utasok áfavisszatérítését lényegesen leegyszerűsíti.

Ezek a szerelmesek kedvenc városai

Ezek a szerelmesek kedvenc városai

Szallas.hu: a hétvégén a páros, belföldi foglalások toplistáját Budapest, Eger és Hajdúszoboszló vezeti.

Horvátország vs. Balaton

600-800 ezres fizetésekre licitálnak a balatoni vendéglátósok, de Horvátország így is vonzóbb

A horvát hotelek a téli zárás idején is fizetnek a dolgozóknak, hogy megtartsák őket – mondta a Horvát Idegenforgalmi Közösség igazgatója, Ivana Herceg az Mfornak. A Balatonnál viszont kevés vendéglátós ajánl milliós fizetést, miközben a KSH szerint nettó 330 ezer forint az átlagkereset a szektorban. A vendéglátósok ipartestületének alelnöke lapunknak azt is elmondta, miért nem nyitnak ki a balatoni éttermek hétvégenként, és említett egy jó példát is a négy évszakos turizmus fenntartására.

Mit szól ehhez Trump? Magyarország az ötödik, az Egyesült Államok csak a tizedik ezen a listán

Mit szól ehhez Trump? Magyarország az ötödik, az Egyesült Államok csak a tizedik ezen a listán

Mutatjuk a világ legerősebb útleveleit.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168