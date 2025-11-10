2p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Online Klasszis Klub élőben Simor Andrással!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi jegybankelnököt!

2025. november 12. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Turizmus belföldi turizmus Szállodapiac Turizmus

Év végén ismét tömegével utaznak wellness szállodákba az emberek

mfor.hu

Az év utolsó heteiben a vendégek mintegy fele wellness-szálláson pihen.

Az év utolsó heteiben a vendégek mintegy fele wellness-szálláson pihen, ebben a szálláskategóriában Siófok, Hévíz és Eger vezetik a toplistát, minden második wellness-foglalás 70-170 ezer forint közötti kosárértékű – közölte a Szallas.hu hétfőn az MTI-vel a foglalási adatai alapján.

A közleményben ismertették, hogy novemberre és decemberre számottevően emelkedett a belföldi wellness-foglalások aránya az előző hónapokhoz képest. Októberben a hazai foglalások 34 százaléka szólt wellness-szállásra a portálon, novemberre ez az arány már 42 százalékra, decemberre pedig 50 százalékra emelkedett.

A november-decemberi wellness-foglalások több mint fele 70-170 ezer forint közötti kosárértékű, 27 százalékuk legfeljebb 70 ezer forintot tesz ki. A foglalások 15 százaléka 170-270 ezer forint kosárértékű, míg 7 százalékuk meghaladja a 270 ezer forintot – írták a közleményben.

A magyarok imádják a wellnesst
A magyarok imádják a wellnesst
Fotó: DepositPhotos.com

Kitértek arra, hogy a vendégek körében Siófok, Hévíz és Eger a legkeresettebb belföldi wellness úti cél az év utolsó hónapjaiban. A dobogós városokat Zalakaros és Miskolc követi holtversenyben, majd Hajdúszoboszló, Budapest, Gyula, Visegrád, Esztergom és Cserkeszőlő zárják a top 10-et.

A régiók versenyében Észak-Magyarország vezet, a novemberi-decemberi wellness-foglalások negyede ide szól. Második a Balaton térsége 19 százalékkal, harmadik Nyugat-Dunántúl 13 százalékkal.

Hozzátették, a belföldi wellness-utazók háromnegyede hotelt választ, és tízből nyolcan ellátást is kérnek. A foglalások kétharmada két főre szól, körükben egyébként Hévíz a legkedveltebb úti cél. A gyermekkel utazók esetében viszont Siófok a legnépszerűbb. A legtöbb vendég kétéjszakás pihenést tervez, de a hároméjszakás tartózkodások aránya is jelentős – emelték ki.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Meghosszabbították Parajdon a vészhelyzetet

Meghosszabbították Parajdon a vészhelyzetet

Újabb 30 nappal meghosszabbította a sóbánya elárasztása miatt május elején bevezetett veszélyhelyzetet az erdélyi Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság – közölte hétfőn a Hargita megyei prefektusi hivatal.  

Sikersztori az idén is a SZÉP-kártya

Sikersztori az idén is a SZÉP-kártya

A SZÉP-kártya az idei ősz első hónapjában is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: a költések összege közel 33,2 milliárd forintot tett ki, ami mintegy 7 százalékkal szárnyalta túl a tavaly szeptemberi felhasználást – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kedden az MTI-vel.

Újabb négycsillagos szálloda nyílt Budapesten

Francia szállodabefektető beruházásaként megnyílt a YOU Hotel Budapest, a négycsillagos szálloda a Szentkirályi utcában, Stühmer Frigyes egykori csokoládégyárában kapott helyett, az üzemeltetést a magyar Accent Hotel Management látja el – közölte az Accent hétfőn az MTI-vel.

Nagy Márton: „Jön a fix kamatozású hitel a turizmusban”

A nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán posztolt. 

Nem újdonság, az IBUSZ már pontosan száz éve is ezt csinálta

Legyen tél, tavasz, ősz vagy nyár, a vendéglátás és a szállodaszakma aduásza a MICE turizmus, ami egy angol mozaikszó, a Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions rövidítése. A legújabb trendekről, óhajokról, feltételekről beszélgettünk a szakág hazai vezetőivel.

Nem csak télen lehet élmény ez a karintiai síparadicsom

Mindössze pár órányi autóútra Budapesttől, az osztrák Karintia tartományban egyedülálló természeti táj várja a töltődésre vágyókat. Úticélunk ezúttal az álomszép Turrachi fennsíkon csillogó tó és környéke, ahol az Alpokban is egyedülálló búvóhely várja mind a pihenni vágyókat, mint az aktív pihenés szerelmeseit: ez a 4 csillag superior Hotel Hochschober, amely felettébb különleges élményekben részesíti vendégeit. Aki síel, nagyra értékeli, hogy pályaszállásról van szó, de egész évben is remek élményeket kínál a vidék.    

Egy nagy pozitívuma biztosan volt október 23-nak

Egy nagy pozitívuma biztosan volt október 23-nak

Az októberi négynapos pihenő idején rekordszámú, 317 ezer vendég 611 ezer vendégéjszakát töltött hazai tájakon a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint – közölte a Visit Hungar ypénteken.

Bulinegyed nélkül még a stagnáló GDP sem jönne össze

Bulinegyed nélkül még a stagnáló GDP sem jönne össze?

Sokat köszönhet a kormány a budapesti turizmusnak.

Segített a vénasszonyok nyara a turizmusnak szeptemberben

Segített a vénasszonyok nyara, meg a kevesebb árvíz a turizmusnak szeptemberben

2025 szeptemberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 8,3, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál. 2025. január–szeptemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,2, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Itt a bejelentés, új repülőjárat indul Budapestről – ön kipróbálja majd?

Itt a bejelentés, új repülőjárat indul Budapestről – ön kipróbálja majd?

Egy távoli országba megy.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168