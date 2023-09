Ezek a legjobb hazai éttermek – itt a Michelin-lista

Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Turizmus Online dolgozta fel az MTÜ arról szóló közleményét, hogy hogyan alakult az idei Michelin-lista.

A cikk szerint a Michelin Guide új magyarországi kiadásában továbbra is két 2 Michelin-csillagos és hét 1 Michelin-csillagos étterem található, míg a tavalyinál 14-gyel több, összesen 59 étterem kapott Michelin-ajánlást. Emellett nőtt a Bib Gourmand minősítést kiérdemlő, valamint a Zöld csillagos éttermek száma is. Országszerte 75 étterem került be idén a francia kalauz ajánlójába.

Két Michelin-csillag:

Platán Gourmet, Tata

Stand, Budapest

Egy Michelin-csillag:

Babel, Budapest

Borkonyha Winekitchen, Budapest

Costes, Budapest

essência, Budapest

Rumour, Budapest

Salt, Budapest

42, Esztergom

BIB Gourmand:

Anyukám Mondta, Encs

Casa Christa, Balatonszőlős

Kistücsök, Balatonszemes

Macok, Eger

Morzsa, Pécs (új)

Mór24, Balatonfüred

Sparhelt, Balatonfüred

További részletek és a teljes lista a Turizmus Online cikkében. >>>