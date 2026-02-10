Ezek a szerelmesek kedvenc városai

A Valentin-nap hétvégéjén a kétfős, belföldi foglalások toplistáját Budapest, Eger és Hajdúszoboszló vezeti, a dobogósokat Hévíz, Gyula, Zalakaros és Pécs, valamint Siófok, majd holtversenyben Miskolc és Szeged követi, a top tízes lista végén pedig Egerszalók áll – közölte saját adatai alapján a Szallas.hu kedden az MTI-vel.

Hozzátették, hogy a páros foglalások 58 százaléka két éjszakára szól. Az egyéjszakás tartózkodás aránya 30 százalék, a hároméjszakásoké 11 százalék. Négy vagy több éjszakára a foglalások 1 százaléka szól. A szállástípusok rangsorát a kétfős foglalások 56 százalékával a hotelek vezetik. A közlemény idézte Kelemen Lilit, a Szallas.hu sajtószóvivőjét, aki elmondta a hotelfoglalások közel kétharmada négycsillagos szállodákra szól. A szállástípusokat tekintve a párok körében a második legnépszerűbb kategória az apartman, a harmadik a vendégház, a negyedik a panzió volt.

A Szallas.hu adatai szerint az apartmanoknál, panzióknál és vendégházaknál a legmagasabb a 70 ezer forint alatti kosárérték aránya. Ezzel szemben a szállodai foglalások több mint fele a 70–170 ezer forintos kosárérték-kategóriába esik. Arra is kitértek, hogy a vendégek körében ebben az időszakban továbbra is a fürdők és wellnessélmények számítanak a legnépszerűbb programnak. A szezonális élményprogramok közül a mohácsi busójárás vonzza a legtöbb látogatót. A Szallas.hu adatai szerint észrevehető a foglalásokra gyakorolt hatása is: ezen a hétvégén gyermekkel utazók körében Pécs, Harkány és Villány szálláshelyei részesültek legnagyobb arányban a foglalásokból.

(MTI)