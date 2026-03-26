Februárban is rengeteg külföldi turista érkezett Magyarországra

A külföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt 4,2 százalékkal emelkedett.

2026 februárjában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 4,6, a vendégéjszakáké 5,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2026. január–februárban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 4,7, a külföldieké 5,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A vendégek száma összességében 4,6, a vendégéjszakáké 5,2 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 3,8, a vendégéjszakáké 4,3 százalékkal bővült 2025 februárjához képest. A vendégek 75 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 0,8 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

Budapest nagyon tetszik a külföldieknek is
A belföldi vendégek száma 4,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 6,6 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 3,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,0 százalékkal bővült 2025 februárjához képest. Az 509 ezer belföldi vendég közel 1,1 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 407 ezer vendéget és 859 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 86 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,9 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 0,2 százalékkal meghaladta a 2025. februárit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (27 százalékkal), leginkább pedig a Sopron–Fertő térségben csökkent (13 százalékkal). Budapesten 16, a Balatonnál 3,6 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt 4,2 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 5,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 5,1 százalékkal nőtt 2025 februárjához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 559 ezer külföldi vendég közel 1,4 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 390 ezer vendéget és 971 ezer vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak.

  • A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 61,8 milliárd forint volt, folyó áron 3,3 százalékkal több az egy évvel korábbinál.
  • Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 6,7 százalékkal többet, közel 2,2 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

  • A turisztikai szálláshelyeken 4,9 százalékkal több, összesen 2,1 millió vendéget regisztráltak.
  • A belföldi vendégek száma 4,7, a külföldieké 5,1 százalékkal több (1,0 millió, illetve 1,1 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.

999 évre kibérelte a stadionját egy focicsapat

Egy másodosztályú angol klub kötött szerződést.

A turisztikai ügynökség figyelni fogja a mobilcella-adatokat március 15-én

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vasárnap szakmai tájékoztatást ad az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából a fővárosba érkező és az egyes rendezvényeket látogató emberek számáról.

Igen széles skálán mozognak a repülőjegyárak az iráni háború miatt egyáltalán nem életbiztosításnak számító Közel-Keleten.

Nem csoda azok után, amin most keresztülmennek. 

Más úticélokra próbálják átterelni az utasokat.

Egy új megoldás révén a vendéglátóhelyeken a kiszolgálás teljes működését egy integrált rendszerbe lehet szervezni, a rendelésfelvételtől a fizetésen át az adminisztrációig. A termékbevezetés célja, hogy a széttagolt, párhuzamos rendszerek és hardverek helyett átláthatóbb, hatékonyabb és üzletileg fenntarthatóbb működést biztosítson az ágazat szereplői számára.
Ingyenes átfoglalás vagy teljes visszatérítés áll az érintett utasok rendelkezésére.

A foglalások 60 százalék két fő részére szól. Friss adatokat közölt a Szallas.hu.

A cukrászdák üzemeltetői örülhetnek.

A világ fejlett országaiban egyre többen élnek egyedül – fiatalon is –, ezért úgy döntöttek a Valentin-napi „iparág" képviselői, hogy őket is megcélozzák. A trend kezd beszivárogni Magyarországra is, miközben szokatlan ajándékok vásárlását ösztönzik a kereskedők. Gyakorlatilag minden eladható a boldog párkapcsolat jelszavával, még az egyedül élés is.

