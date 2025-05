Fejenként 300 ezer forintot szánnak külföldi nyaralásra a magyarok

Hozzátette, a megkérdezettek 43 százaléka belföldön nyaralna, 30 százaléka európai tengerparton, 8 százaléka Európán kívül. Továbbra is július és augusztus a legnépszerűbb hónapok a nyaralásra, és a nyaralók legfontosabb szempontja, hogy ne legyen túl drága az üdülés.

Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezetője elmondta, hogy saját reprezentatív kutatásuk alapján az utazás a 8. legfontosabb megtakarítási cél Magyarországon. Az idén ez megelőzi az autóvásárlást is. Az utazók 76 százaléka főként megtakarításból fedezi az üdülés költségét, 34 százalék aktuális havi bevételéből is költ arra. Míg egy belföldi üdülésre átlagosan 410 ezer forintot költ egy háztartás, a külföldi utazásokra 760 ezer forintot.

Az ezer fős mintán készült reprezentatív felmérésük szerint tízből nyolc magyar külföldön is bankkártyával fizetne, leginkább az abból adódó kényelem és gyorsaság miatt. A válaszadók 55 százaléka banki alkalmazásában követi nyomon kiadásait külföldön, bár csupán 10 százalékuk használja a banki alkalmazás kiadáselemző funkcióját.

A nemzetközi pénzügyi szolgáltató cég magyarországi vezetője kitért arra is, hogy a magyar turisták tervezett külföldi költése 40 ezer forinttal alacsonyabb a közép-kelet európai régiós átlagnál.

Sármay Bence elmondta, a magyar turisták legnépszerűbb úti céljai továbbra is Horvátország, Olaszország, Spanyolország, Ausztria és Görögország, átlagosan 8 éjszakát töltenek külföldi nyaralással.

