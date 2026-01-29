2p
Turizmus Nemzetközi futball Szijjártó Péter

Ferencváros-Nottingham Forest: Szijjártó Péter intézkedett a szurkolók érdekében

mfor.hu

Hat magyar konzul lesz jelen a Ferencváros-Nottingham Forest futballmérkőzés helyszínén.

Hat magyar konzul lesz jelen a Ferencváros-Nottingham Forest futballmérkőzés helyszínén csütörtökön Nottinghamben, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén Budapesten. A tárcavezető először is arról számolt be, hogy az Európa-liga alapszakaszának nyolcadik fordulójában rendezendő mérkőzésre 1700 vendégjegy kelt el, ezért hat konzul fogja segíteni az Angliába érkező Fradi-drukkereket. „Két konzul a stadionban teljesít szolgálatot, ketten a repülőtéren segítik az érkező, majd hazainduló ferencvárosi szurkolókat, két konzul pedig a voucher beváltási ponton lesz jelen, ahol a mérkőzés napján 14 órától lehet a vouchereket váltani a jegyre, ez a Notts County stadionja mellett található” – tudatta.

Tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik ezúttal is reggel hat órától, amelyet baj esetén lehet hívni: +36 30 120 9151. „Ha bármilyen probléma adódik a mérkőzés helyszínén, a mérkőzés előtt vagy után, akkor a helyszínen lévő konzul kollégáimhoz kérem, forduljanak bizalommal” – fogalmazott. Szijjártó Péter ezután aláhúzta, hogy a helyszínen öt magyar rendőr is jelen lesz, hogy zavartalan legyen a kapcsolattartás a helyi rendőrséggel. „Reméljük, hogy a Fradi olyan eredményt ér majd el, hogy egyenes ágon jut tovább az Európa Ligából. Mindenkinek jó utazást kívánok, akik útra kelnek Angliába, és sok sikert a Ferencvárosnak!” – mondta.

A miniszter emellett arra is kitért, hogy csütörtök este rendezik a magyar-olasz csoportmérkőzést a futsal Európa-bajnokságon Ljubljanában. „Most is több mint kétszáz jegyet vettek a magyar szurkolók, úgyhogy a helyszínen két konzul kolléga is fogja segíteni őket. Bármilyen ügyes-bajos dolga akad bárkinek, bármilyen problémával szembesülnek, akkor a konzulokhoz forduljanak nyugodtan, akik segíteni fognak” – közölte. Illetve megjegyezte, hogy ügyeleti telefonszám is elérhető szükség esetén: +386 5163 4220. „Reméljük, hogy a magyar futsalválogatott megismétli a bravúrt, amit az első fordulóban bemutatott. Hajrá magyarok!” – zárta mondandóját Szijjártó Péter.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trevi kút

Már csak négy napig látogatható ingyenesen a világ egyik legnépszerűbb turistalátványossága

Az olasz főváros egyik leglátogatottabb látványosságaként ismert Trevi-kút hétfőtől fizetős lesz a turisták számára, akik január 29-től válthatnak jegyet előzetes foglalással – közölte a római polgármesteri hivatal.

Váratlan fordulat: kevesebb magyar nyaralt Horvátországban?

Váratlan fordulat: kevesebb magyar nyaralt Horvátországban?

Csökkent a számuk.

Külföldi turisták tartják életben a magyar gazdaságot

A külföldiek húzzák a hazai turizmust

2025-ben újabb rekordévet zárt a hazai turizmus 24,3 millió külföldi vendégéjszakával.

Decemberben is szépen termelte a milliárdokat a turizmus

Decemberben is szépen termelte a milliárdokat a turizmus

14 százalékkal több lett a bevétel a szálláshelyeken, mint tavaly decemberben.

Az igazi nyeremény: fiatal tervezők pillanthattak be két budapesti hotel kulisszái mögé

Miképp találkozhat a fiatal designtehetség, a kortárs szállodai gondolkodás és egy nap mint nap működő vendégváró tér? A Junior Klasszis TopDesign formaruha-pályázat díjazottjai már tudják.

Naponta repülhetünk eredeti brassóit enni március végétől

Naponta repülhetünk eredeti brassóit enni március végétől

Zöldmezős repülőtérre.

Kár, hogy bezárt jónéhány budapesti gyógyfürdő

Nehéz idők járnak azokra a svéd turistákra, akik Budapesten úszni akarnak – írja az egyik svéd napilap. Ami egyrészt azt jelzi, hogy felfedezték fővárosunkat ilyen megközelítésből is – és nem tegnap –, másrészt azt sejteti, hogy egy jelentős potenciálú piac marad aktuális információk és szolgáltatások nélkül. Persze nem úszásra gondolnak ők elsősorban – ezt talán rosszul fordította a lap, néhány külföldi influenszer megfigyeléseit idézve –, mert az igazi attrakció számukra, mint ahogy általában a skandináv turistáknak, a gyógyfürdő.

Tényleg Budapest lenne a világ közepe?

Tényleg Budapest lenne a világ közepe?

Összehasonlítottuk a régiós fővárosok reptereinek forgalmi adatait, ami árnyalja a Ferihegyről érkező sikerjelentést.

Fordulópont a vendéglátásban: Nagy Mártont éltetik az éttermek

Fordulópont a vendéglátásban: Nagy Mártont éltetik az éttermek

A Magyar Étterem Szövetség üdvözli azt az intézkedéscsomagot, amelyet a kormány az éttermek és a vendéglátóipar támogatására jelentett be. A döntés több olyan ponton ad érdemi választ a szektor régóta fennálló problémáira.

Még több magyar repült 2025-ben

13 százalékkal többet repültek honfitársaink 2025-ben, mint 2024-ben és 540 különböző várost fedeztek fel a Kiwi.com foglalási adatai alapján. 

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168