Fordulat a Balatonnál: a lemondások miatt taktikát váltanak a szállásadók

Nem indult könnyen a turisztikai szezon a Balaton egyes területein, és a szélsőséges vihar sem segítette a folyamatot. A balatoni régión belül egyes desztinációk felkapottabbak, ezeknél most is jól alakul a szezon – mondta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, Somlyai Zoltán az Inforádióban.

Tihany, Balatonfüred, Siófok vagy Keszthely esetében nagy az érdeklődés, de egy adott desztináción belül is eléggé változó képet mutatnak a számok.

A szezon eléggé rosszul indult, de Somlyai Zoltán szerint most már kiegyensúlyozottabban alakulnak a foglalások. Úgy látja, a szálláshelyek előzetes adatai alapján az idén is el lehet érni a 2024-es eredményeket. Sok szállásadó bízik az őszi időszakban, az elmúlt évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy a turisztikai főszezon meghosszabítására irányuló tevékenység igen eredményes. Idén először, július 25-27-én rendezik a Superbike motorkerékpáros futamot Balatonfőkajáron, ami többletfoglalást hozhat.

Az MSZÉSZ elnöke arra is felhívta a figyelmet: az úgynevezett foglalási ablak, a szállásfoglalás és az érkezés dátuma közötti időszak nagyon lerövidült a Balatonnál. Emiatt nagyon erőteljesen függ az időjárás-jelentésektől is a foglalások száma – ráadásul egy rosszabb előrejelzés után a költség nélkül lemondható szállásokat könnyen vissza is mondják. Emiatt mostanra aki csak teheti, legalább előleget kér a szállásfoglalóktól.