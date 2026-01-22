Fordulópont a vendéglátásban: Nagy Mártont éltetik az éttermek

Zsidai Roy, a Magyar Étterem Szövetség elnökeként az elmúlt időszakban számos háttéregyeztetésen vett részt, és a szövetség egy részletes, gyakorlati javaslatcsomagot állított össze a döntéshozók számára, melynek több eleme megjelenik a mostani szabályozási javaslatban.

„Kifejezetten üdvözöljük a döntést, mert az nem elméleti szinten közelít a vendéglátáshoz, hanem láthatóan figyelembe veszi a mindennapi működésből érkező szakmai visszajelzéseket. Újabb fontos pillanat, amikor ezek valóban megjelennek a szabályozásban” – fogalmazott Zsidai Roy.

A szövetség szerint a csomag több pontja is azt jelzi, hogy a vendéglátást nem problémaként, hanem gazdasági és társadalmi értéket teremtő ágazatként kezeli a döntéshozatal.

Reprezentációs adó: új üzleti vendégkör, életszerűbb céges működés

A csomag legnagyobb hatású és legrégebben várt eleme a reprezentációs adó csökkentése, amely nemcsak az éttermek, hanem a vállalati szféra számára is valódi szemléletváltást jelent.

„Az üzleti ebédek, vacsorák és céges rendezvények a gazdaság természetes részei, amelyeket eddig indokolatlanul nehezített egy büntető jellegű adóteher. Az új szabályozás végre a realitásokat tükrözi, és lehetővé teszi, hogy a cégek büntetőadó nélkül szervezzenek üzleti eseményeket éttermekben” – emelte ki Zsidai.

A változás:

új üzleti forgalmat nyit meg az éttermek számára,

élénkíti a céges rendezvények piacát,

fehéríti a piacot

és kiszámíthatóbb működést teremt a vállalatoknak

A reprezentációs adó részleges kivezetése

Az éttermi céges fogyasztás után fizetendő reprezentációs adót árbevétel-arányosan, 1 százalékig, de legfeljebb évi 100 millió forintig kivezetik. Az intézkedés visszamenőleg, 2026. január 1-jétől alkalmazható.

A reprezentációs adó alapján egy céges éttermi fogyasztás jövedelemnek tekintendő, azaz a forgalom 18 százalékkal növelt értékét 28 százalékos teherrel is sújtják, így az éttermi számla 50 százaléka befizetendő adó és a költsége sem levonható az adóalapból, azaz a tényleges költségének a másfél szorosába kerül. Most ennek az adónak a korlátozása miatt a cégek csak annyit fizetnek amennyi ténylegesen az éttermi számla.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás csökkentése

A hozzájárulás mértéke 4 százalékról 2 százalékra csökken, ami azonnali költségcsökkenést jelent. Hatályos: 2026. február 1-től.

Bérkifizetések kedvezményes adózása bővül

Az éttermek árbevételük 20 százalékát fordíthatják kedvezményesen adózó bérkifizetésre (szervizdíj). Fontos, hogy akkor is érvényes a kedvezményes 20 százalékos szervizdíj utáni teher, ha egy étterem csak 10-15 százalékos szervizdíjat számol fel. Alkalmazható: 2026 februárjától.

Kedvezményes forgóeszközhitel

A Kisfaludy-programon keresztül legfeljebb 10 millió forint kedvezményes hitel érhető el, amelynek egy része feltételekkel vissza nem térítendővé válik.

Adminisztrációcsökkentés és papírmentesítés

A szektor 2027-ig tervezett papírmentesítése csökkenti az adminisztrációt, ami jelentős költség és idő megtakarítás. Mindez együtt lehetővé teszi, hogy az éttermek ne túlélésre, hanem működésre és fejlődésre rendezkedjenek be. „Ha kevesebb idő és energia megy el adminisztrációra, több marad arra, ami igazán számít: a konyhára, a csapatra és a vendégekre.”

A változások hatása a teljes vendéglátó ökoszisztémában megjelenik:

stabilabb működésű éttermek,

kiegyensúlyozottabb árképzés,

magasabb színvonalú szolgáltatás,

élénkebb városi és üzleti élet.

„Ha a vendéglátás levegőhöz jut, abból a vendég, a vállalatok és a turizmus egésze is profitál. Ez a csomag a teljes szektort mozdítja el egy fenntarthatóbb irányba” – hangsúlyozta Zsidai Roy.

A Magyar Étterem Szövetség továbbra is aktív párbeszédre törekszik annak érdekében, hogy az intézkedések a gyakorlatban is gyorsan, egyszerűen és valódi segítségként működjenek.