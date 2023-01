Forintban sokat drágultak, euróban viszont olcsók a magyar szállások

Az Inforádiónak nyilatkozott Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, aki elmondta, hogy a magyar szállodáknál 15-20 százalékos áremelések voltak forintban mérve, és ez meghaladja az európai átlagárakat a gyenge forint miatt, azonban euróban kifejezve a gyenge forintárfolyam miatt az árak még mindig a 2019-es átlagok alatt maradtak.

Ennek előnye, hogy a külföldi vendégek körében továbbra is népszerű az ország, bár az orosz turisták eltűnése így is súlyosan érintette a magyar turisztikai ipart. A csapást némileg enyhíteni tudta, hogy a listavezető Németország és Nagy-Britannia mellett többen érkeztek 2022-ben a közeli országokból, illetve az izraeli turisták száma is megugrott.

Flesch Tamás arról is beszélt, hogy az infláció miatt 2023-ban a belföldi kereslet kisebb visszaesésére lehet számítani, a külföldi vendégek számában pedig stagnálást várnak.