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Guller Zoltán újabb helyről távozik

mfor.hu

A miniszter minden tisztségéből visszahívta a turisztikai szakembert.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter péntek este a saját közösségi oldalán jelentette be döntését. A Turizmus online vette észre, hogy a tárcavezető

visszahívta dr. Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. igazgatóságának elnöki, valamint igazgatósági tagsági tisztségéből.


Pont négy éve volt az élen

Guller Zoltán 2016-ban került a Magyar Turisztikai Ügynökség élére, amelynek 2022 júliusáig vezérigazgatója volt. Ezt követően az MTÜ igazgatóságának elnökeként folytatta munkáját, ahol a hazai turizmus stratégiai irányításának felügyeletéért, valamint az ágazati fejlesztési programok végrehajtásának koordinálásáért felelt. Ezt a tisztséget töltötte be mostani visszahívásáig.

 

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