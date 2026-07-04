Guller Zoltán újabb helyről távozik

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter péntek este a saját közösségi oldalán jelentette be döntését. A Turizmus online vette észre, hogy a tárcavezető

visszahívta dr. Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. igazgatóságának elnöki, valamint igazgatósági tagsági tisztségéből.



Pont négy éve volt az élen

Guller Zoltán 2016-ban került a Magyar Turisztikai Ügynökség élére, amelynek 2022 júliusáig vezérigazgatója volt. Ezt követően az MTÜ igazgatóságának elnökeként folytatta munkáját, ahol a hazai turizmus stratégiai irányításának felügyeletéért, valamint az ágazati fejlesztési programok végrehajtásának koordinálásáért felelt. Ezt a tisztséget töltötte be mostani visszahívásáig.