Ha balatoni strandra készül, ezt el kell olvasnia!

Idén nagyjából 20-30 százalékkal drágulnak a balatoni árak, drágább lett a szállás, az étkezés és a strandbelépők is – írja összesítésében a Pénzcentrum. Rámutatnak, szinte az összes településen vannak szabadstrandok, sőt az idei évtől ingyenessé válik a balatonföldvári Nyugati Strand is. Ám arra is emlékeztetnek, az eddig díjmentesen látogatható siófoki Újhelyi Strand fizetőssé tétele napirenden van, igaz, csak 2024-től.

A Balaton lassan tényleg Riviéra. Fotó: MTI / Varga György

A portál megpróbálta összegyűjteni a 2023-as balatoni strandbelépők árait, összehasonlítva az elmúlt két év áraival. Több település még nem közölte, idén mennyivel emelik meg az árakat, de az már most is látható, átlagosan pár száz forinttal többet kell a pénztáros néni kasszájában hagynunk, ha be akarunk menni. Balatongyörök és Balatonszepezd nem emelt árat, azonban Balatonakarattyán 700 forinttal többet kell majd fizetni csak a belépésért.

Íme, a strandbelépők árainak alakulása az elmúlt években:

2021. 2022. 2023. Ábrahámhegy: Ábrahámhegyi strand 600 800 - Alsóörs: Alsóörsi strand 1000 1500 2000 Alsóörs: Pelso Camping 900 1000 - Badacsony: Badacsonyi strand 700 950 1000 Badacsony: Bányász strand 600 600 - Badacsonytomaj: Badacsonytomaji Városi strand 700 950 1100 Badacsonytördemic: Herczeg Ferenc strand 600 800 - Balatonakali: Balatonakali strand 800 1000 1200 Balatonakarattya: Bercsényi strand 700 1000 - Balatonakarattya: Bezerédj strand 600 600 1300 Balatonakarattya: Lido strand 600 1000 - Balatonalmádi: Budatava strand 1000 1500 1900 Balatonalmádi: Káptalanfüredi strand 1000 1500 1900 Balatonalmádi: Wesselényi strand 1000 1500 2000 Balatonberény: Községi strand 800 900 - Balatonberény: Naturista strand 1300 1300 - Balatonederics: Balatonedericsi strand 900 1000 - Balatonföldvár: Keleti strand 1000 1300 1500 Balatonföldvár: Nyugati strand 500 910 Idén ingyenes lesz Balatonfüred: Esterházy strand 1700 1900 2100 Balatonfüred: Kisfaludy strand 1050 1300 1700 Balatonfüred: Széchenyi strand 1500 1500 - Balatonfűzfő: Fövenyfürdő 1000 1300 1600 Balatonfűzfő: Tobruk strand 800 1000 1300 Balatongyörök: Balatongyöröki strand 1000 1200-1500 1200-1500 Balatonkenese: Vak Bottyán strand 1000 1000 1500 Balatonlelle: Napfény strand 800 1200 1500 Balatonmáriafürdő: Központi fizető strand 900 1000 Balatonrendes: Pálkövei strand 600 800 na Balatonszárszó: Központi strand 800 1100 1300 Balatonszepezd: Központi strand 550 800 800 Balatonszepezd: Szepezdfürdői Ifjúsági strand 450 800 800 Balatonszepezd: Víriuszi strand 450 800 800 Balatonudvari: Balatonudvari községi strand 600 600 - Balatonudvari: Fövenyesi strand 600 600 - Balatonvilágos: Balatonvilágosi strand 600 700 800 Balatonvilágos: Club Aliga 800 800 - Csopak: Csopaki strand 1600 1800 - Fonyód: Fonyódi Kutyás strand 500 600 600 Fonyód: Panoráma strand 800 950 Gyenesdiás: Diási játékstrand 1000 1100-1200 1200-1500 Gyenesdiás: Gyenesdiási Lidóstrand 650 850 -900 1100-1300 Keszthely: Helikon strand 600 700 - Keszthely: Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert 300 500 - Keszthely: Libás strand 600 800 - Keszthely: Városi strand 1000 1200 - Révfülöp: Császtai strand 500 1000 1200 Révfülöp: Szigeti strand 500 1000 1200 Siófok: Gamásza strand 700 900 - Siófok: Siófoki nagystrand 1000 1400-2000 1700-2500 Siófok: Sóstói strand 600 900-1100 1100-1400 Szigliget: Szigligeti Községi strandfürdő 1000 1000 1500 Tihany: Napsugár Beach 600 850 - Tihany: Plage18 5000 10000 - Tihany: Sajkod strand 500 600 800 Vonyarcvashegy: Lido strand 1000 1100-1300 1200-1500 Zánka: Zánkai strand 800 1000 1500 Balatonszemes Élményfürdő - 1400 1610

(Adatok forintban. Forrás: Pénzcentrum-gyűjtés)