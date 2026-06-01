Harc az alkohollal – éjszakai szesztilalmat vezet be ez az uniós főváros

Ma éjjel első alkalommal lesz hatályban a részleges éjszakai alkoholárusítási tilalom Lengyelország fővárosában, Varsóban, melynek értelmében

22.00 és 6.00 óra között tilos szeszes italokat értékesíteni a boltokban és a benzinkutakon.

Éttermekben továbbra is szabad

Az intézkedés nem vonatkozik

az éttermekre és

a varsói Chopin repülőtér vámmentes zónájában működő üzletekre sem.

A részleges prohibíció bevezetését a Miénk a Város (Miasto Jest Nasze) nevű varsói civil közhasznú szervezet kezdeményezte. Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester eredetileg ellenezte a kezdeményezést, márciusban azonban a fővárosi közgyűlés jóváhagyta. A szesztilalmat Varsó két negyedében, köztük a belvárosban kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették.

Kapcsolódó cikk Így tűnnek el az italboltok és a szórakozóhelyek Magyarországról 2010-ben még közel 21 ezer italbolt működött.

Odacsapott a bűnügyi statisztikáknak

A varsói rendőr-főkapitányság adatai szerint novembertől januárig a két említett negyedben évi összehasonlításban 37 százalékkal alacsonyabb volt a bűnözés, amely viszont egyidejűleg a szomszédos, a szesztilalom alá nem vont városrészekben megnőtt.

A főpolgármesteri hivatal megrendelésére januárban végzett telefonos felmérés szerint a varsóiak 58 százaléka támogatja, 27 százalékuk viszont ellenzi az intézkedést. Az alkoholárusítás éjszakai tilalmát 2018 óta már több mint 200 lengyelországi helységben bevezették, köztük Krakkó és Gdansk városában, valamint Poznan, Wroclaw, Rzeszów és Katowice belvárosában is. (MTI)