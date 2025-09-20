Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

8p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Turizmus PR Szállodapiac

Hármat fizet, négyet kap – azaz mi rejlik a szállodai pr mögött?

Elek Lenke
Elek Lenke

Az természetes, hogy a turizmus és a vendéglátás halad a korral, az üzleti kommunikáció módszerei, a reklámok, a pr és a marketingeszközök olykor összemosódnak, miközben állandóan változnak és egyre gyorsabban. Van, amikor jó irányba és megesik, hogy bosszantóan rosszba. Amikor az ember külföldi vendégeket vár, tanulságos esetekbe botlik.

Több évtizeddel ezelőtt még ritka volt, hogy megneveztek volna egy szállodát valamelyik filmben, mint helyszínt – a Micsoda nő!-nél aki akar kinyomozhatja, hogy a Ritzről van szó, de ez ott még nem kap hangsúlyt. Bezzeg ma a streamingkorszakban. A rendkívül sikeres Fehér Lótusz sorozat eddigi szériái –és a következő, negyedik is – a Four Seasons szállodalánc valamelyik egzotikus tengerparti nyaralóhelyén játszódik. Mindennek természetes következménye, hogy a forgatási helyszínek iránt óriási mértékben megugrik a kereslet. Nemcsak bepótolják a filmezés miatti leállást, hanem bőven behozzák a kieső forgalmat.

Nos, ilyen népszerűsítő fogásokra, ötletekre a magyar turizmusban – lévén igen kicsi a belső piac – nyilvánvalóan nem számíthatunk. A reklámrészlegek (bár a reklám nem hangzik el újabban ebben a közegben – mintha nem lenne elég elegáns – csak a pr, sales és marketing fogalmak) egyébként egyre gyorsan átveszik az újdonságokat. Ugyanis a hotelek egy része nemzetközi lánc tagja, miközben a globalizált online tér erre kényszeríti őket. Ennek fundamentuma, hogy az összes közösségi platformon jelen kell lenni, gondolva már a Z generációra is.

Ami a B2C-t, azaz a nagyközönségnek szóló reklámokat illeti – bár végső soron mindegyik az –, ott tehát ma a közösségi média verhetetlen. A tévéreklámokat nem tudják megfizetni a szállodák – legfeljebb az állami központi szerv népszerűsít egyes turisztikai régiókat –, ezért többnyire a jó öreg Facebook dominál, annál is inkább, mivel ezt nemcsak a Z, hanem mondjuk az Y generáció is használja.

A kéretlenül felugró reklámok sokszor „három éjszakát fizet négyet kap” akciókkal csábítanak. Mikor rákattintunk az oldalra, máris indul a szolgáltatások széles listája – amelyek kilencven százaléka magától értetődő, csak jobban néz ki, ha felsorolják a fürdőköpenyt és a svédasztalos félpanziót. Van, ahol külön szerepel a klíma, a tévé, a wifi, a törülköző – némelyek hátha ezt plusztartalomnak vélik, pedig ma már bizonyos árszint fölött nem az.

Ez a szokás néhol súrolja az átvágás fogalmát. Amiből bőven szemezgethetnénk. Ilyen például amikor kiderül, hogy szó sincs semmiféle akcióról, ennyi volt az ár egész évben. De ennek a turista nem tud utánanézni. A szoba nem úgy néz ki, mint az facebookos fotón. El van hallgatva jónéhány pluszköltség az idegenforgalmi adón és a parkolási díjon felül – de ez már a fogyasztóvédelem területe, ha képesek és akarnak megbirkózni ezekkel a problémákkal.

Már a becsekkolás időpontjánál, az étlapmentes részénél és a borkóstolós rendezvényeknél tartunk, de még mindig nem derül ki a két legfontosabb kérdés: hol van a szálloda és mennyibe kerül egy éjszaka? Meg lehet nézni a neten. Persze. De miért nem lehet közölni? A helyszín aztán legalul kis betűvel szerepel, mintha lényegtelen lenne.

Csatlakozzon a hotel and spa „törzsvendég programjához és élvezze az egyedülálló előnyöket: exkluzív kedvezmények,  speciális árak, ajánlatok, VIP szolgáltatások,  spabónuszok,  hűségpontok, ajándékok, különleges meghívók, prémiumesemények és gasztronómiai élmények” – szerepel az egyik hirdetésben és persze rögtön foglaljon, aki olvassa. Hogy mennyiért és hova, az egyelőre nem derül ki. A lényeg a regisztrálás az e-mail cím végett, hogy utána elárasszanak reklámokkal. A szálloda dicsőítéséhez, lájkolásához persze elég, ha felhívjuk az ismerősöket. Bár aki nem tud megfizetni – mint több lépcsőfok után megtudjuk – ötvenezret egy éjszakáért, az úgysem fog elcsábulni. De nem is érdekes, majd foglal más.

De hol van a szálloda és mennyibe kerül egy éjszaka?
De hol van a szálloda és mennyibe kerül egy éjszaka?
Fotó: Depositphotos

Másik tipikus eset: anélkül, hogy tudnánk hol található a szóban forgó négycsillagos luxusszálloda és hány forint egy éjszaka, máris a foglalási rubrikák ugornak fel. (Az ár az időponttól is függ.) Telefonszám sehol. (Telefonon felvilágosítást adni, a leendő vendéggel diskurálni munkás dolog, időt vesz igénybe.) Legfeljebb e-mail cím található, amire vagy válaszolnak a szállodatulajdonosok, illetve a menedzsment, netán a recepció, vagy nem. Ha igen, akkor is napok múlva, pedig a vendégnek ezer gyors kérdése lehet, mielőtt dönt, attól kezdve, hogy a medencében gyógyvíz van-e vagy termálvíz, egészen addig, hogy kutyát vihetünk-e. (Az sem magától értetődő ma, hogy gyereket.)

Ezzel annyit ér el a szálloda, hogy felbosszantja a jövőbeni vendéget – elég elolvasni a közösségi médiás, nem cenzúrázott kommenteket –, aki soha nem fogja választani emiatt a hotelt. Mert a távolság fontos: például az esztergomi vendéget nem biztos, hogy érdekli, milyen minőségi szolgáltatásai vannak egy déli határszakaszon lévő panziónak – mert amennyivel alacsonyabb az ár, annyival több az oda-vissza utazás benzinköltsége. Győrből mondjuk Nyíregyházára felcihelődni sem két fillér, vonattal meg ma igazi egynapos kaland.

Az internetes vélemények, kommentek felrakása, szerkesztése külön tudomány. Persze a lájkolás nem kerül semmibe. Akik veszik a fáradságot és leírják a rossz tapasztalatokat, azok sokszor – furcsa módon – nem látják viszont a szálloda Facebook-oldalán a véleményüket… Külföldi példa: olykor nevet változtat a panzió, ha a régi már le van járatva.

A marketing elegánsabb formája, ha külön programokat szerveznek, például borvacsorákat, pezsgőkóstolókat. Ekkor nem azok utaznak az adott településre, illetve szállodába, akiknek tárgyalásuk lesz ott vagy rokont látogatnak – egyébként sem ők a célcsoport a „négy éjszaka három áráért” típusú csomagok esetében –, hanem kifejezetten az adott rendezvény vagy egy fesztivál miatt. Ilyenkor fontos, hogy a szervezők és szállásadók együttműködjenek a helyi önkormányzattal – lásd a programokat – vagy a településen működő borászatokkal.

A nagy példányszámú színes női piacvezető magazinok hátsó oldalának tarifáját, ami több millió forint, csak a milliárdosok által tulajdonolt ötcsillagosok képesek megfizetni. Ezekből kevés van. A print kiadványok száma pedig egyre gyérül. Ami még megmaradt és profilba vág, nagyon drága reklámfelülettel bír. Itt is kulcskérdés természetesen a fókuszcsoport és a példányszám, akárcsak az online lapok esetében a kattintásszám.

A budapesti szállodák újabban előszeretettel népszerűsítik a közösségi médiában a tetőteraszokat, rooftop bárokat. Ugyanakkor nem veszik jó néven – nem egy példa akad rá – sőt, kinézik az egyszerű budapesti átlagpolgárt, ha be szeretne sétálni a szállodába, csakhogy megtekintse belülről vagy személyesen megtapasztalja a neten agyondicsért panorámát. A recepciósok vagy a biztonsági emberek azonnal elénk állnak és megkérdezik, mi dolgunk van ott, és akkor magyarázkodni kell. Külföldi vendégeink érkeznek és előtte meg szeretnénk nézni személyesen a helyet, nemcsak a netre támaszkodni – ez egy érthető ok, de nem mindenütt nyerő.

Van, ahol arra sincs mód, hogy leüljön és igyon egy kávét valaki, mert csillagászatiak az árak. Nem a kávét kell megfizetni, hanem a helyszínt. Magyarországon egyre mélyülő szakadék tátong –jövedelemszint alapján – ezen a téren is.

Ami a sikeres cégimázst illeti, plusztevékenységek szükségeltetnek: például festménykiállítások rendezése, jótékonysági vagy más cégekkel való együttműködés. A profi ötcsillagos házak ezt évek óta gyakorolják. Az ilyen események azért is szükségesek, mert nem direkt reklámok és az azokról szóló tudósítás nem tűnik hirdetésnek. Ennek része a pr és marketingfőnök kellemes modora, a személyes kapcsolat, és az állandóság. Számos cégnél igen erős a fluktuáció, aki már ott dolgozik tíz éve, az szeniornak számít. Az ilyen részlegeken alkalmazottak 90 százaléka nő. Hogy a fizetések miatt, vagy mert a hölgyek empatikusabbak ezen a téren, azt nem tudni.

Újabban nemcsak eseményekre küldenek meghívót a pr-osok, hanem saját maguk írnak cikkeket, közleményeket, hogy rakjuk fel, ha akarjuk. Mert van, amelyik szerkesztőséggel ilyen módon optimális üzletelni, meg egyébként is régi a kapcsolat, vagy éppen ott lesz náluk a karácsonyi parti, aminek ez az ára. De van, amelyik laptulajdonos ingyen is megjelenteti ezeket az ömlengéseket.

Utóbbinak mégsincs igazi értéke az adott szálloda szemében, sokkal inkább az influenszereknek és bloggereknek. A velük, illetve az újságírókkal való kapcsolattartás és annak milyensége persze soha nem a személynek szól, hanem a blognak, a lapnak és a beosztásnak.

Ahogy e sorok írójának egyik szállodaigazgató ismerőse fogalmazott: nem hirdetni kell, hanem jelen lenni. Ez soha nem fog változni. Hogy ez mit takar és mennyibe kerül, az már más kérdés.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem egy éjszakára vágynak a SZÉP-kártyások

A Szallas.hu adatai szerint a SZÉP-kártyával fizető vendégek körében eddig idén a legkeresettebb úti cél Siófok, de Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula is kiemelkedik a népszerűségi listán. A SZÉP-kártyás fizetést választóknál a hotel a legvonzóbb szállástípus a foglalások 40 százalékával, és szállásfoglalásaik 82 százaléka 1-3 éjszakára szól. Az idei online fizetések összértékének 27 százalékát a SZÉP-kártyások adták. 

Új kedvence van a magyar turistáknak

Új kedvence van a magyar turistáknak

Törökország az ITAKA utazásszervező elemzése szerint a kiváló ár-érték arányú, all inclusive nyaralások miatt egyre népszerűbb.

Lemondott a Tisza új alelnöke – immár nem régiós vezető Forsthoffer Ágnes

Lemondott a Tisza új alelnöke – immár nem régiós vezető Forsthoffer Ágnes

A feladatkör átadásáról később tájékoztatnak.

Bejelentették a Tisza harmadik alelnökét – üzent a turizmusban dolgozó vezetőknek

Aki becsületesen szeretne dolgozni, azzal a jövőben is megtalálják a hangot – mondta Forsthoffer Ágnes.

Csoda történik a magyar erdőkben – most kell kirándulni

A gímszarvasok nászával kezdetét veszi a szarvasbőgés időszaka a magyar erdőkben is – az Agrárminisztérium erdei túrázásra buzdít.

Az Adria volt idén is legnépszerűbb úticél a magyarok körében

Az Adria volt idén is legnépszerűbb úticél a magyarok körében

Idén csak a tengerpartra vágytak a magyarok: Horvátország, Olaszország és Görögország volt a három legnépszerűbb úti cél a nyári hónapokban – derül ki a Bank360.hu oldalán utasbiztosítást kötők adatai alapján készült összesítéséből. A horvát tengerpart előnye azonban csökkent tavaly óta, egyre többen választják Olaszországot. 

Örülhet Karácsony Gergely az állami hivatal közlésének

Örülhet Karácsony Gergely az állami hivatal közlésének

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben, közel 8 százalékkal, míg a külföldieké még ennél is jobban, 10 százalékkal.

Pónik, vadásztrófeák meg a lusta asszony rétese

A vidéki turizmusos sorozatunk mostani részében a Völgységben jártunk.

A belföldi szállásfoglalások alapján szerdától hosszú hétvége van

A belföldi szállásfoglalások alapján szerdától hosszú hétvége lesz

Idén augusztus 20-a nem jelent hosszú hétvégét, mégis 58 százalékkal több foglalást rögzítettek erre a napra a Szallas.hu-n, mint az előző szerdára.

Rengeteget költenek a külföldiek Magyarországon

Rengeteget költenek a külföldiek Magyarországon

A csúcshoz képest még kevesebben jönnek, de sokat költenek a külföldi turisták.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168