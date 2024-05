Hiába öntött milliárdokat a kormány a vidéki turizmusba, a külföldieket csak Budapest érdekli

Egyike a kormánypropaganda hazugságainak, hogy Magyarország valamiféle turisztikai nagyhatalom lenne. Pedig nem az. Ezt bizonyítja például, hogy a szintén tenger nélküli Csehországban tavaly 22 millió turista szállt meg, nálunk ez a szám 16 millió turista. A félrevezető tájékoztatás magasiskolája volt, ahogy például a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) márciusi turisztikai adatait tálalták. Íme néhány cím:

Töretlen a vendégforgalom brutális növekedése,

Bedurrant a hazai turizmus márciusban,

Itt a fordulat, bombaformában a turizmus.

Ebből talán ennyi elég is. A címek alapján azt lehetne képzelni, hogy hirtelenjében a világ turizmusának fellegvára lett Magyarország, mindenhonnan özönlenek ide az emberek, csak hogy végre láthassák a Balatont és a Parlamentet. Lapunk azonban megírta, mindössze annyi történt márciusban, hogy a húsvéti hosszú hétvége idén márciusban volt, ezért tudott szép számokat közölni a KSH. És ezért közölt most csúnya számokat a hivatal: mert tavaly áprilisban volt a hosszú hétvége, ennek hatását pedig idén áprilisban nem sikerült túlszárnyalni.

Balatonfüredi hotel

Fotó: Mfor/Mester Nándor

Így születtek meg ezek a számok: áprilisban a turisztikai szálláshelyeken 1,2 millió vendég 2,9 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 1,3, a vendégéjszakáké 4,7 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál, a csökkenés az ünnepekhez kötődő hosszú hétvégék idei áprilisi elmaradásával van kapcsolatban. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 8,9, a külföldivendég-éjszakáké 0,9 százalékkal mérséklődött. Tehát a korábbi hírekkel szemben nincsen semmilyen brutális növekedés, bedurranás és bombaforma.

Az áprilisi üresjárat természetesen szinte minden hazai régiót érintett, a Balatonnál például alig lézengett hazai vendég: mindössze 215 ezer vendégéjszakát sikerült összegyűjtenie a KSH-nak, pedig a hivatal már a Magyar Turisztikai Ügynökség online adataiból dolgozik, ami pedig az utolsó kiadott sufniból is regisztrálja az éjszakákat, csak hogy szebb legyen a statisztika. Tavaly ez 227 ezer volt, 2022-ben pedig 244 ezer.

Ha Magyarország nem is turisztikai nagyhatalom, Budapest mindenképpen tényező. Összességében azonban lesújtó a kép: az Orbán-kormány tényleg öntötte a vissza nem térítendő állami milliárdokat különböző vidéki turisztikai fejlesztésekre, szállodákra, míg a főváros egy fillért sem kapott, ennek eredménye azonban egyelőre nem látszik. Eddig még nem sikerült olyan turisztikai látványosságot összehozni vidéken, ami kicsit is vonzaná a külföldieket vagy nem tudnak róla. Míg a főváros mindenféle támogatás nélkül is szinte egymaga viszi a hátán a turizmust. Az adatok: 706 ezer külföldi vendégéjszakát mértek Budapesten, ez több, mint tavaly ilyenkor, míg a második helyen a Balaton szerepel 78 ezer külföldi éjszakával. A különbség csaknem tízszeres.

A vendégek zöme pedig a hanyatló Nyugatról érkezik: németek, angolok, olaszok, spanyolok, osztrákok tízezreinek tetszik Budapest, pedig a kormánypárti politikusok szerint Karácsony Gergely káoszba taszította a fővárost. Míg a rendezett fideszes vidéki települések némelyikére senki sem kíváncsi: Gyula és térségében 51 százalékkal esett vissza a külföldi vendégéjszaka.

Az árak persze borsosak: a turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 69,2 milliárd forint volt, folyó áron 3,6 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. Tehát összességében még a kevesebb vendég is többett hozott a konyhára. Az ágazattal egyelőre nincsenek túl nagy víziói a kormányzatnak: a napokban annyit jelentettek be, hogy az 1 milliárd forintos Muzsikáló Magyarország 2024 program támogatása újra élőzenével, színvonalas kávéházi cigánymuzsikával töltheti meg a vendéglők teraszait. Másik 1 milliárd forintból felújítják a Tourinform-irodákat.