Hihetetlen fordulat történt a magyarországi turizmusban

Nagyon ritkán vagy talán még soha nem történt olyan a magyarországi turizmusban, mint ami novemberben: több külföldi vendégéjszakát mértek csak Budapesten, mint ahány magyar vendégéjszakát összesen szerte az országban. Ez decemberben elő szokott fordulni, de a novemberi statisztikákban nem nagyon találni erre példát. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint novemberben 1,2 millió belföldi vendégéjszakát regisztráltak az országban, míg Budapesten 1,3 millió külföldi éjszakát. Ez kettős hatás eredménye: a magyarok kevesebbet utaztak, a külföldiek viszont elárasztották a fővárost, ami decemberben tovább erősödhetett, hiszen az ünnepi időszakban gyakorlatilag nem lehetett bejutni a budapesti fürdőkbe a külföldi turisták miatt.

Összességében 2025 novemberében a turisztikai szálláshelyeken közel 1,4 millió vendég (611 ezer magyar, 744 ezer külföldi) 3 millió vendégéjszakát (1,2 millió magyar és 1,8 millió külföldi) töltött el. A vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál a KSH adatai szerint. A belföldi vendégek száma nem változott, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,1 százalékkal kisebb volt az előző év azonos havinál.

A budapesti fürdők tömve voltak

Fotó: Depositphotos

Ellenben a külföldi vendégek száma 15, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 12 százalékkal emelkedett tavaly novemberhez képest. Budapesten 17, a Balatonnál 14 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

A külföldi forgalom növekedését hazánk turisztikai vonzereje és kedvező árfekvése támogatja, amelyet a forint erősödése sem szüntetett meg. Földrészek szerinti bontásban novemberben Ázsia húzta a forgalmat, a vendégéjszakák száma közel negyedével nőtt az egy évvel korábbihoz képest, amelyben a repülőtér forgalombővülése is jelentős szerepet játszik, a desztinációk számának emelkedése révén

– értékelte a turisztikai eredményt Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.

A szakember kiemelte: az Európából érkező vendégek 10,8 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek a hazai szálláshelyeken novemberben, mint egy évvel korábban, kiemelkedő szerinte, hogy 40 százalék feletti bővülést mutattak a lengyel vendégek, de a román, a francia és a cseh vendégéjszakaszám is közel negyedével emelkedett. A fontosabb küldő országok közül az osztrák vendégéjszakák számának 8,2 százalékos elmaradása a megelőző évi szintjétől jelent negatív meglepetést. Szám szerint azonban az Egyesült Királyságból aludtak a legtöbben Magyarországon, főleg Budapest belső kerületeiben. A Budapest Airport korábban közölte: a magyar főváros repterén egészen pontosan 1 552 078 utast fordult meg novemberben, ez a tavalyi azonos időszak forgalmát 10,8 százalékkal haladja meg.

Monár Dániel is kiemelte, hogy a belföldi vendégek száma ezzel szemben a tavalyi szintjén stagnált, miközben a turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2,1 százalékos visszaesést mutatott. Ebben szerepe lehetett, hogy tavaly novemberben, 2024-gyel szemben, nem volt hosszú hétvége a hónapban. Az elemző úgy látja, hogy továbbra is jelentős növekedési potenciál van még a turizmus ágazatban, főleg a hasonló földrajzi adottságokkal rendelkező Csehországgal összevetve.

A Nemzetgazdasági Minisztétium is azt tartotta fontosnak megemlíteni a közleményében, hogy novemberben a szálláshelyi forgalom csaknem fele Budapesten realizálódott. Az 1,5 millió fővárosi vendégéjszaka 13,3 százalékos bővülést jelentett 2024-hez képest. A fővárosban igen jelentős, 86,7 százalékos volt a nemzetközi vendégéjszaka-forgalom aránya.

Mindez hatalmas bevételt is jelent, a pénzek viszont nagyon aránytalanul oszlanak el az országban, hiszen a forgalom döntő része a fővárosban csapódik le, míg vidéken a belföldi turizmus stagnálása problémát okoz. A gazdasági tárca és a KSH számai szerint a szálláshelyek országszerte 86 milliárd forint bevételt könyvelhettek el novemberben, 9,2 százalékkal többet, mint 2024-ben ilyenkor. A vendéglátóhelyeken összesen 175 milliárd forint bevétel keletkezett 2025 novemberében, ez közel 11 százalékos növekedést jelent 2024 azonos időszakához képest.